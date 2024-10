CY4GATE Group sigla un contratto quinquennale nel settore navale militare

CY4GATE (CY4.MI), player nazionale ed europeo della cyber security e cyber intelligence, ha siglato un contratto per un valore complessivo di più di un milione di euro per un importante contratto per il settore Defence nel dominio navale tramite ELT Group, azienda leader in Europa nella Difesa Elettronica da oltre 70 anni, azionista di riferimento del Gruppo Cy4Gate.

Il contratto, della durata di cinque anni, ha la finalità di irrobustire le capacità di difesa da potenziali attacchi cibernetici di quattro fregate di una Marina militare estera, tramite la fornitura di tecnologie particolarmente performanti supportate da una profonda expertise nello specifico settore.

Si tratta di piattaforme navali in fase di upgrade, che per la prima volta integrano un requisito operativo di cyber difesa. Questo cambiamento è il risultato dell’evoluzione delle minacce, che ha portato il conflitto a estendersi anche sul dominio cibernetico.

Il progetto si avvarrà delle tecnologie proprietarie già sviluppate e dell’Intelligenza Artificiale, per la quale Cy4Gate crea internamente algoritmi specifici per la difesa cibernetica.

Cy4Gate ha l’opportunità di implementare un progetto di avanguardia, che mira a proteggere piattaforme di elevato valore e destinate alla difesa e sicurezza di una nazione dalle più recenti, evolute e subdole minacce cyber, con rilevanti benefici in termini di avanzamento tecnologico e di competenze, di cui potranno beneficiare anche i prodotti destinati al mercato civile della cyber security.

Emanuele Galtieri, CEO e General Manager di Cy4Gate Group ha dichiarato: “Gli attuali scenari evidenziano come l’esito dei conflitti sia determinato anche dalla capacità dei contendenti di gestire il dominio cyber, in termini di protezione degli asset da attacchi che degradano le performance delle piattaforme militari.

È motivo di soddisfazione per Cy4Gate essere parte di un progetto di upgrade ambizioso che irrobustirà le capacità di resilienza delle piattaforme navali del cliente, permettendo agli equipaggi di assicurare la continuità della missione quanto meno in relazione a questo specifico dominio.

Il programma conferma, inoltre, la solidità delle sinergie con ELT Group, nostro principale partner industriale e azionista di riferimento, che sin dalla costituzione di Cy4Gate ha inteso creare un forte legame della nostra azienda con il mondo della Difesa che spesso anticipa esigenze e trend tecnologici che possono essere successivamente capitalizzati e reimpiegati in altri settori del mondo civile”.

Fonte: comunicato CY4Gate