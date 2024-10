L’Aviazione dell’Esercito in addestramento con la Qatar Emiri Land Force

Si è conclusa nei giorni scorsi l’esercitazione “Steel Storm – CAEX II/2024”, alla presenza del Vice Comandante delle Forze Operative Terrestri dell’Esercito e Comandante dell’Area Operativa, Generale di Corpo d’Armata Salvatore Cuoci, del Comandante dell’Aviazione dell’Esercito, Generale di Divisione Salvatore Annigliato, e del Director of Qatar Army Staff, Brigadier Generale Mohammed Al Maadeed.

L’Aviazione dell’Esercito e la Brigata Aeromobile “Friuli” hanno pianificato, organizzato e condotto un’esercitazione a fuoco di livello Task Force, finalizzata all’addestramento congiunto tra la fanteria del Qatar e i fanti aeromobili del 66° Reggimento “Trieste”, con particolare focus sulle operazioni aeromobili in contesto warfighting.

L’attività ha avuto l’ulteriore obiettivo di verificare, valutare e validare sia il personale di prossimo impiego fuori area sia specifici assetti, ad alta prontezza operativa, nella condotta di operazioni dalla terza dimensione.

Nello scenario tattico, la Brigata Aeromobile “Friuli” ha coordinato e diretto in sicurezza una vasta gamma di missioni pluriarma dalla 3a dimensione, in ambiente diurno e notturno, in bianco e a fuoco, incrementando il livello di preparazione e di integrazione in un contesto addestrativo a difficoltà crescente.

L’atto conclusivo della “Steel Storm-CAEX II/24” ha visto operare la Brigata con il concorso di personale e mezzi provenienti dal 1° Reggimento corazzato, dal 152° Reggimento fanteria “Sassari”, dal 7° Reggimento trasmissioni “Sacile”, dal 2° Reggimento di Sostegno AVES “Orione”, dal 3° Reggimento Sostegno AVES “Aquila”, dall’Infermeria Presidiaria di Milano, per un totale di quasi 400 militari, con l’impiego di elicotteri CH-47F, HH-412, UH-90A, AH129D, UH-169B e UH-212 di tutti i Reparti di volo della Specialità.

Il Comandante dell’Area Operativa, Gen. C.A. Salvatore Cuoci ha espresso soddisfazione per gli obiettivi raggiunti e ha rivolto parole di apprezzamento ai baschi azzurri dell’Aviazione dell’Esercito e alle unità della Qatar Emiri Land Force.

Fonte: Comando delle Forze Operative Terrestri