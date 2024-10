L’ultima guerra contro l’Europa: l’intervista a SustainabiliTALKS©

Nel 66° episodio dei hashtag#SustainabiliTALKS© di Exsulting S.r.l. abbiamo affrontato la complessità delle sfide poste dalla hashtag#geopolitica con una delle più autorevoli voci in materia in Italia, quella di Gianandrea Gaiani, direttore di AnalisiDifesa.it

Qual è il peso geopolitico dell’Europa? La UE sta veramente agendo per gli interessi dei propri cittadini e delle proprie imprese? Gli USA sono un alleato o un avversario che ci sta facendo lo sgambetto approfittando dello stato di vassallaggio dell’UE? A queste e altre domande risponde Gianandrea Gaiani, direttore di Analisi Difesa, la più importante rivista di questioni di sicurezza e geopolitica in Italia.

Minutaggio dei temi principali:

3’17” Un’Europa in guerra contro i propri interessi 11’48” L’irrilevanza internazionale dell’Europa

27’30” La minaccia della NATO verso la Russia

30’30” Sostenibilità e aumento della spesa militare

32’20” Assicurazione delle supply chain e crisi nel Medio Oriente

41’00” Il mito delle opportunità per l’industria europea della difesa

46’30” L’autogol della guerra commerciale alla Cina

51’40” Il tracollo economico dell’Europa grazie alle strategie USA

52’55” I paradossi dell’Europa, un insieme di Paesi inaffidabili

La chiacchierata con Gianandrea Gaiani si inserisce perfettamente nel solco dello sguardo ampio di Exsulting e dei SustainabiliTALKS© sul tema della sostenibilità.

Mentre ci sono ancora imprese che credono la sostenibilità sia una questione di marketing, quindi vanno a caccia del “bollino” più alla moda da mettere sui prodotti o sul sito internet, gli imprenditori lungimiranti studiano il contesto geopolitico per comprendere da dove arriveranno e come superare le maggiori sfide.

La sicurezza degli approvvigionamenti è uno dei temi principali sul tavolo oggi. L’intreccio delle norme del Green Deal Europeo, dell’IRA (Inflation Reduction Act) statunitense e delle tensioni globali richiede una visione allargata e comprensiva. Questo episodio dei SustainabiliTALKS mira proprio a fornire agli ascoltatori alcune indicazioni essenziali per non trovarsi impreparati dall’evoluzione delle numerose crisi che il mondo sta vivendo proprio in questi giorni.

Guarda il video qui sotto o a questo link.