ELT Group alla Berlin Security Conference

ELT Group partecipa alla Berlin Security Conference, uno dei più grandi eventi europei di politica di sicurezza e difesa, che si tiene il 19 e 20 novembre. Grazie all’esperienza maturata in oltre 70 anni nel dominio dello spettro elettromagnetico, l’azienda è riconosciuta a livello internazionale per i suoi sistemi di difesa elettronica. ELT oggi è un gruppo internazionale con un approccio multi-dominio che copre anche Cyber, Biodefense e Space.

Negli anni, l’azienda ha collaborato in vari consorzi ed è ora attivamente coinvolta nello sviluppo internazionale dei cosiddetti sistemi di sesta generazione, principalmente nel campo dell’avionica. ELT Group è stata coinvolta nel programma Eurofighter sin dalle sue fasi iniziali. Oggi, in collaborazione con gli altri partner di Eurodass, è fortemente coinvolta nell’aggiornamento delle principali funzioni del DASS Praetorian, con l’obiettivo di mantenere e migliorare l’elevato livello di prestazioni del sistema. Il Gruppo fa anche parte dei programmi NH Industries per l’elicottero NH90 e collabora con le marine di tutto il mondo per fornire sistemi EW molto avanzati.

Presso lo stand ELT i visitatori possono trovare maggiori informazioni sulle tecnologie del Gruppo nei diversi domini come RF a banda larga ed EO/IR. Nel dominio IR, il sistema tripla banda DIRCM (Direct Infrared Counter Measure) appartiene alla famiglia di sistemi di contromisure IR ELT. Il sistema fornisce una protezione affidabile ed efficace delle piattaforme avioniche contro le minacce missilistiche terra-aria (MANPADS – Man Portable Air Defense Systems). È il primo DIRCM europeo basato sulla tecnologia Quantum Cascade Laser (QCL).

Di recente, il Gruppo ELT ha esteso le sue capacità EMSO al dominio spaziale, che sta diventando sempre più strategico sia per le prospettive civili che militari. Nello stand di ELT Group i visitatori possono vedere un modello di SCORPIO, il primo sensore di Electronic Intelligence progettato e sviluppato dalla Società, messo in orbita LEO (Low Earth Orbit) lo scorso anno.

ELT Group dà priorità all’ambiente della Difesa tedesca esprimendolo attraverso la sua filiale locale presente da 46 anni con stabilimenti di sviluppo e produzione a Meckenheim e un ufficio di rappresentanza a Berlino. Siamo lieti di definire queste strutture come ELTGROUP Germania.

L’obiettivo del Gruppo è rafforzare la cooperazione con l’industria tedesca aprendo nuove partnership. ELT Group si è posizionata come fornitore di Sistemi di Difesa Elettronica Integrati per il governo tedesco per i programmi di difesa più significativi come Tornado, KWS-RMB, KWS-Hornisse.

Inoltre, potenzierà la sua offerta con la concezione di soluzioni di difesa attiva elettronica sui programmi navali tedeschi. Grazie alla sua sede a Meckenheim, ELT Group fornisce supporto logistico operativo e tecnico locale per i suoi sistemi, nonché capacità ingegneristiche distinte per lo sviluppo di soluzioni di test e valutazione Radar/EW, come il simulatore EW WTD71, incluso lo sviluppo previsto di ambienti EW Digital Twin.

Per promuovere i suoi contributi in Germania, il Gruppo sta mettendo in gioco tutte le sue principali capacità tecnologiche: radiofrequenza, cyber ed elettro-ottica, abilitate da funzionalità AI, pronte per essere applicate in tutti i domini, compresi i recenti sviluppi nel dominio Land.

Fonte: comunicato ELT Group