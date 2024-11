Intrigo al 38° parallelo

Sarà disponibile a breve nelle librerie online il nuovo libro di Elvio Rotondo. Questa volta si tratta di un romanzo avvincente, ricco di sorprese e di momenti di tensione.

Leo, un reporter alle prime armi, inviato da una rivista svedese in Estremo Oriente per un servizio giornalistico sulla vita dei rifugiati nordcoreani, si trova ad affrontare vicende piuttosto complesse a Seoul.

Era stato un militare di carriera per due decenni quando decise di cambiare vita. Le qualità, il carattere, la curiosità e soprattutto la forza di volontà di arrivare sempre in fondo alle cose, gli permetteranno di affrontare situazioni non proprio facili. Un reportage apparentemente semplice si trasforma, con il passare del tempo, in qualcosa che rischia di mettere a repentaglio la sua vita.

Si trova coinvolto, suo malgrado, in una spy story e in un traffico di droga. Agenti stranieri tenteranno di destabilizzare un paese a sud del 38° parallelo. Ha la fortuna però di incrociare delle persone con grandi doti di coraggio e intelligenza che daranno un grosso contributo alla soluzione di un’intricata cospirazione ai danni del governo locale.

È un romanzo coinvolgente ma che racconta anche delle vere difficoltà vissute da alcuni rifugiati. Un’interprete, un investigatore della squadra antidroga e un giornalista del Korea Tribune, saranno insieme ad altri, parte attiva nel corso dell’inchiesta giornalistica. Leo si trova coinvolto, suo malgrado, in una situazione a cavallo tra una spy story e un poliziesco.

Nato a Cassino nel 1961, militare in congedo, Elvio Rotondo è laureato in Scienze Organizzative e Gestionali. Si occupa di Country Analysis. Autore del Blog 38esimoparallelo.com, collabora con Analisi Difesa, il Think Tank internazionale “Il Nodo di Gordio”. Alcuni suoi articoli sono stati pubblicati su “Il Giornale.it”, “Affari Internazionali”, “Geopolitical Review”, “L’Opinione”, “Geopolitica.info”.

Titolo: Intrigo al 38° parallelo

Autore: Elvio Rotondo

Data di uscita: 2024

Editore: Youcanprint

Pagine: 200

ISBN 979-12-22764-60-3

Attualmente disponibile al seguente link: https://store.youcanprint.it/intrigo-al-380-parallelo/b/8b482e9e-7b2d-5bb4-81b4-7eb52237850c