Pirateria in calo ma aumentano i sequestri di marinai

Cresce il numero di marinai sequestrati dai pirati che compiono però meno attacchi alle navi mercantili. Il rapporto annuale dell’International Maritime Bureau (IMB) fotografa due record contrapposti: il record negli ultimi dieci anni di equipaggi sequestrati e un numero così basso di attacchi della pirateria in tutto il mondo (191) che non si registrava dal 1994.

Gli “hotspot” per i sequestri dei marinai sono il Golfo di Guinea e le acque tra Malesia e Filippine mentre nelle acque sonale su sono registrati solo 2 attacchi dei pirati che secondo IMB costituiscono la conferma delle capacità dei pirati ostacolati però dalla presenza di guardie armate a bordo di moltissime mercantili.

Nel Golfo di Guinea il 2016 ha visto 150 navi abbordate, 12 incendiate, 7 sequestrate dai pirati con 151 ostaggi mentre 22 attacchi sono strati respinti

I pirati hanno rapiti 62 persone per ottenere un riscatto, 34 in 9 separati attacchi nelle acque dell’Africa Occidentale, 28 nelle acque malesi e indonesiane.

In aumento gli attacchi al largo della Nigeria: 36 l’anno scorso contro i 14 del 2015 mentre nelle acque indonesiane gli attacchi sino scesi nello stesso periodo da 108 a 49.

Foto UK MoD