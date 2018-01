La Francia dona veicoli ACMAT 4×4 alla Mauritania

L’esercito mauritano ha ricevuto in dono dalla Francia 10 veicoli 4×4 ALTV da assegnare al reparto aggregato alla forza congiunta antiterrorismo G5 Sahel costituita con Mali, Niger, Ciad e Burkina Faso e sostenuta da Parigi e da alcuni Paesi europei inclusa l’Italia.

I veicoli soni stati consegnati ufficialmente il 25 gennaio dall’ambasciatore francese Joel Meyer al capo di stato maggiore della Difesa mauritano, generale Mohamed Ould Sheikh Mohamed Ahmed

Gli ALTV (Acmat Light Tactical Vehicle) sono veicoli leggeri 4×4 disponibili in diversi versioni in grado di trasportare 10 militari o 1,4 tonnellate di materiale.

Già ben presente in Africa, il veicolo è stato acquisito in oltre mille esemplari in 24 Stati ed è stato fornito in Africa a più di 200 esemplari agli eserciti di Benin, Niger, Mauritania, Congo, Mali, Burkina Faso, Togo, Ciad e Guinea Equatoriale.

La forza congiunta del G5 Sahel disporrà di 5mila militari che sui affiancheranno ai 4mila francesi dell’Operazione Barkhane e ad altri contingenti europei. L’Italia per ora invierà solo 120 militari con compiti logistici e di addestramento in Niger ma alcuni istruttori sono attesi anche al Defense College della Mauritania.

La forza G5 Sahel avrà il comando a Sevarè, in Malì e si coordinerà con la forza Onu, MINUSMA. Alla piena operatività della forza congiunta mancano però circa la metà dei 500 milioni di dollari necessari annualmente.

Foto Defenceweb e ACMAT