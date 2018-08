Rosoboronexport conferma il terzo cliente estero per il Sukhoi Su-35

Poche settimane fa abbiamo anticipato in esclusiva assoluta il probabile contratto per la vendita di nuovi caccia Sukhoi Su-35 ad un paese straniero e oggi giunge la prima conferma ufficiale resa ad Interfax dal CEO di Rosoboronexport Alexander Mikheev.

Dopo i contratti siglati con la Cina nel 2015 e l’Indonesia nello scorso febbraio, Mosca ha firmato dunque il terzo contratto di esportazione per la fornitura di caccia Sukhoi Su-35.

Ancora ignoto il paese acquirente ma una rosa di nazioni papabili che avevamo precedentemente elencato (quali Emirati Arabi Uniti, Algeria, Egitto, Vietnam, Pakistan e Brasile), si potrebbe fortemente restringere ai primi due paesi.

Gli Emirati Arabi Uniti, il cui forte interesse dimostrato in tempi recenti è stato oggetto di trattazione in questa rubrica e l’Algeria, che agli inizi del 2016, dopo il debutto in Siria del caccia russo, chiese di provare un esemplare di Su-35 presso la propria base di Tamanrasset.

Secondo nostre fonti esclusive russe infine, la specifica modifica per questo nuovo paese acquirente prenderebbe il nome di Sukhoi Su-35DZ.

Foto: Svetlana Balaeva