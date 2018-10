Orange Business Services e Telespazio France insieme per le comunicazioni satellitari militari francesi

La Direzione congiunta francese per le Reti infrastrutturali e i Sistemi di informazione (DIRISI) ha selezionato Orange Business Services e Telespazio France per la fornitura di capacità di comunicazioni satellitari, con i relativi servizi, a tutte le strutture militari e statali che beneficiano di tale accordo. Tali servizi agevoleranno le comunicazioni delle forze armate impiegate in missioni sul campo, attività queste nelle quali la sicurezza end-to-end è di vitale importanza.

Una partnership strategica per puntare al mercato delle comunicazioni satellitari governative Orange Business Services e Telespazio France, società controllata da Telespazio (una joint venture tra Leonardo 67% e Thales 33%), hanno unito team, competenze e infrastrutture per sviluppare un’offerta dedicata alle esigenze dello Stato francese, denominata MONaLiSat (National MetaOperator for Satellite Connections). Questa offerta si basa su una gamma completa di servizi per le telecomunicazioni via satellite, con le relative attrezzature, usate dai partner per venire incontro ai requisiti specifici richiesti dal Ministero della Difesa francese.

Le soluzioni fornite da Orange Business Services e Telespazio France consentiranno comunicazioni terrestri e marittime in diverse bande di frequenza soddisfando le esigenze di mobilità delle forze armate schierate sul campo.

Orange Business Services, in particolare, ha messo a disposizione le sue infrastrutture terrestri e satellitari, in Francia e all’estero, oltre che le sue capacità nel settore delle comunicazioni sicure.

Telespazio France mette a disposizione la sua eccellente conoscenza del settore della Difesa e la sua capacità di integrare, sviluppare e manutenere sistemi di telecomunicazioni satellitari.

L’offerta MONaLiSat è risultata vincente per le competenze garantite da Orange Business Services e Telespazio France nel campo delle telecomunicazioni governative. Entrambi I team sono stati in grado di costruire un’offerta in grado di adattarsi alle esigenze dei beneficiari di tale accordo, consentendo loro, inoltre, accesso prioritario a competenze e innovazione di diverse PMI francesi.



Con sede a Tolosa e uffici a Parigi, Kourou e Bordeaux, Telespazio France è la controllata francese di Telespazio, joint venture tra Leonardo (67%) e Thales (33%). Telespazio France è leader riconosciuto nel suo campo, gestisce sistemi satellitari complessi e mantiene in esercizio molteplici infrastrutture per il CNES, Arianespace e per il Ministero della Difesa francese. Telespazio France attinge alla sua cultura dell’innovazione e a forti competenza nelle nuove tecnologie digitali per sviluppare nuovi servizi ad alto valore aggiunto. in particolare nelle telecomunicazioni, nella geoinformazione e nella navigazione satellitare.





Telespazio è tra i principali operatori mondiali nel campo dei servizi spaziali: dalla progettazione e sviluppo di sistemi spaziali, alla gestione dei servizi di lancio e controllo in orbita dei satelliti; dai servizi di osservazione della Terra, comunicazioni integrate navigazione e localizzazione satellitare, fino ai programmi scientifici. Telespazio gioca un ruolo da protagonista nei mercati di riferimento, facendo leva sulle competenze tecnologiche acquisite in oltre 50 anni di attività, le proprie infrastrutture, la partecipazione a programmi spaziali Galileo, EGNOS, Copernicus e COSMO-SkyMed. Telespazio è una joint venture tra Leonardo (67%) e Thales (33%); nel 2017 ha generato un fatturato di 546 milioni di euro e può contare su circa 2500 dipendenti in otto Paesi.



All’interno del gruppo per le telecomunicazioni Orange, l’attività dei 22,000 dipendenti di Orange Business Services sono dedicati alle aziende francesi e multinazionali nei cinque continenti, supportandole quotidianamente nella loro trasformazione digitale. Orange Business Services è allo stesso tempo un operatore di infrastrutture, integratore tecnologico e fornitore di servizi a valore aggiunto. Offre alle aziende soluzioni digitali per I propri dipendenti (spazi di lavoro e workstation mobili), per I loro clienti (relazioni con I client omnicanale e sviluppo di nuovi servizi) e per I loro progetti (connettività potenziata, infrastrutture IT flessibili, cyberdifesa). Le tecnologie integrate includono reti di nuova generazione (SDN/NFV) e Big Data, oltre a oggetti connessi, cloud computing, applicazioni di comunicazioni unificate e sicurezza informatica. Oltre 2 milioni di professionisti, aziende e autorità locali in Francia si affidano a Orange Business Services, quale partner di fiducia. Fuori dalla Francia, più di 3000 multinazionali di fama mondiale si affidano a Orange Business Services.



Fonte: comunicato Orange/Telespazio