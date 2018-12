Altri elicotteri AW109 per la Nigeria

La Nigerian Air Force (NAF) prenderà in consegna 6 elicotteri Leonardo AW109 nell’ambito del programma di potenziamento delle capacità antiguerriglia che include l’acquisizione di 12 aerei CoIN Super Tucano.

Lo ha riferito il Chief of Air Staff (CAS) nigeriano, Air Marshal Sadique Abubakar, che ha rivelato la nuova acquisizione l’8 dicembre durante una visita alla base aerea di Kano.

“L’amministrazione del presidente Buhari ha fatto molto per rafforzare l’Aeronautica Nigeriana”, ha detto Abubakar. “Puntiamo a ottenere 12 nuovi aerei dagli Stati Uniti d’America e inoltre, speriamo anche di ottenere 6 nuovissimi elicotteri da combattimento dall’Italia”. Parlando il giorno prima a Kaduna, Abubakar aveva detto che gli elicotteri dall’Italia appartengono al modello AW109 Power.

Si presume si tratti della versione AW109M che può essere armata con pod dotati di mitragliatrici e lanciarazzi da 70 mm. Il governo nigeriano ha già previsto un budget per l’acquisto di 2 AW109 ma è probabile che ne vengano ordinati altri col nuovo bilancio.

Secondo il disegno di legge federale del 2018 approvato dal presidente Muhammadu Buhari il 20 giugno, il governo ha accantonato circa 19 milioni di dollari per l’acquisto di due nuovi elicotteri AW109 da Leonardo Helicopters. Questi si uniranno ai 12 AW109LUH già in servizio con la Nigerian Air Force e ai 4 A109E in servizio con la Marina nigeriana.

