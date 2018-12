Crisi ucraina: i russi ampliano la pista della base aerea di Belbek in Crimea

Gli specialisti della Difesa russa hanno completato la costruzione di una nuova pista d0atterrafggio in Crimea presso la base aerea di Belbek sita a Sebastopoli. La lunghezza della pista in questione è giunta adesso a 3.450 metri, il che consente di far atterrare tutti i tipi di velivoli sia militari che civili inclusi gli aerei da trasporto pesante.

A segnalare la notizia è stato il canale militare russo Zvezda TV. Secondo il Dipartimento di Informazione e Comunicazione del Ministero della Difesa della Federazione Russa i lavori sono stati ultimati un mese prima del previsto.

La base aera di Belbek si trova a 400 metri dalla costa del Mar Nero ed è stata provvista di cinque vie di rullaggio e sette parcheggi per gli aerei pesanti della categoria degli Ilyushin Il-96 e Airbus A-319.

La vecchia pista della lunghezza di 3.000 metri è stata completamente smantellata e rifatta da zero impiegando più di 900.000 tonnellate di pietrisco di varie dimensioni, oltre 100.000 tonnellate di sabbia e ben 50 mila tonnellate di cemento.

Belbek è alle dipendenze della 4a Armata aerea appartenente al Distretto Militare Meridionale, ospita il 38° Reggimento Caccia (38 IAP) della 27^ Divisione Aerea mista dotata di Su-27/27UB, Su-27P, Su-27SM e Su-30M2.

Foto Sputnik