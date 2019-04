Sempre più urgente la manutenzione degli elicotteri indiani

L’India si sa è uno dei più grandi operatori di elicotteri di fabbricazione russa, tuttavia a fronte di numeri importanti sembra che la manutenzione dei velivoli ad ala rotante costituisca un problema notevole così come per buona parte della flotta aerea.

A svelare alcuni dettagli è il bollettino militare Jane’s secondo cui, citando fonti ufficiali locali, il Ministero della Difesa indiano non avrebbe ancora firmato un contratto per la consegna di numerosi elicotteri agli stabilimenti Mil di Mosca per le consuete operazioni di manutenzione e revisione.

Le manutenzioni programmate ad esempio di 2 (di 3) Mil Mi-26 da trasporto pesante basati al 126° Sqn Featherweights con sede a Chandigarh sono scadute rispettivamente nel settembre del 2013 e nell’agosto del 2014 e tutto questo nonostante le voci su un probabile accordo tra i due paesi risalga a oltre tre anni or sono.

Ora sembra che Russian Helicopters stia nuovamente lavorando ai negoziati col partner indiano sugli aspetti finanziari e tecnici di un probabile contratto offrendo persino uno specifico accordo a lungo termine per la manutenzione degli elicotteri Mil Mi-17 in carico all’Indian Air Force.

Foto Russian Helicopters