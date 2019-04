Verrà completata quest’anno la consegna degli F-16 all’Iraq

Le forze aeree irachene hanno ricevuto a inizio aprile altri 6 caccia F-16C/D che si aggiungono ai 21 (18 monoposto in versione C e 3 biposto D) già in servizio e ampiamente impiegati negli ultimi anni nelle operazioni di ricognizione e attacco al suolo nelle aree sotto il controllo dello Stato Islamico.

La cerimonia di consegna dei sei velivoli si è tenuta il 6 aprile nella base aerea di Balad alla presenza del capo di stato maggiore dell’Aeronautica Irachena, il tenente generale Hama Ameen.

L’Iraq ha ordinato nel 2008 negli USA un totale di 36 F-16C/D (che insieme a una trentina di Sukhoi Su-25 costituiscono la componente di jet fighter dell’Aeronautica di Baghdad) e la consegna degli ultimi 9 velivoli è prevista entro la fine di quest’anno.