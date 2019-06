Libia: al-Sarraj contrattacca ma vuol fare la pace senza Haftar

La controffensiva delle milizie di Misurata scatenata domenica scorsa dalle forze fedeli al Governo di Accordo Nazionale (GNA) sembra dare buoni frutti. Le milizie che supportano il premier Fayez al-Sarraj (incentrate su una parte delle forze di Misurata) sino riuscite a riconquistare buona parte dell’aeroporto di Tripoli chiuso ormai da anni al traffico aereo e da quasi due mesi in mano all’Esercito Nazionale Libico (LNA) del generale Khalifa Haftar.

Un successo che potrebbe trasformarsi in trionfo se venisse confermata anche la riconquista di Gharyan, principale base logistica dell’LNA per l’offensiva su Tripoli attaccata ieri dalle forze misuratine.

Le informazioni disponibili sono tuttavia contrastanti: secondo un messaggio pubblicato sulla pagina Facebook dell’Operazione “Vulcano di rabbia”, la controffensiva del GNA, le forze che appoggiano il premier Fayez al-Sarraj avrebbero preso il controllo del centro di Gharyan.

“Gharyan è sotto il nostro controllo totale”, ha detto Mustafa al-Mejii, portavoce delle forze del GNA: decine di combattenti Haftar sonos tati uccisi e almeno 18 sono stati catturati”.

Nel supporto alla controffensiva del GNA avrebbero svolto un ruolo di rilievo i droni turchi (nella foto a lato) Kale-Baykar Bayraktar (realizzati dalla joint venture tra Kale Group e Baykar Technologies) nella versione armata TB2 dotata di 2 missili anticarro Roketsan Umtas forniti da Ankara e basati all’aeroporto di Mitiga con consiglieri militari turchi.

Questi velivoli, uniti a una decina di giovani piloti misuratini che secondo alcune fonti vicine alle milizie della “Sparta” libica” sarebbero tornati dalla Russia dopo un periodo di addestramento avrebbero consentito di colpire pesantemente le forze di Haftar distruggendo artiglieria, mezzi terrestri, almeno un aereo da attacco Sukhoi Su-22 e 4 batterie da difesa aerea Pantsir S-1 con missili SA-22 (nella foto a lato) di costruzione russa ma forniti all’LNA dagli Emirati Arabi Uniti. Informazioni certo difficili da verificare.

Secca la smentita del generale Ahmed El Mismari, portavoce dell’LNA. “Ci sono scontri in corso a Gharyan – ha detto nel corso di una conferenza stampa – e le forze dell’Esercito libico controllano la situazione nella regione.

Oggi ci sono stati tentativi di indebolire la stabilità nella regione del Monte Gharyan. La lotta è iniziata su Facebook prima di iniziare sul terreno”.

Nonostante la situazione sul campo resti fluida pare evidente il sostanziale fallimento dell’offensiva su Tripoli scatenata quasi tre mesi or sono da Haftar ma al tempo stesso suscita perplessità la proposta negoziale lanciata il 16 giugno dal premier riconosciuto dall’Onu Fayez al-Sarraj che ha proposto una conferenza nazionale da tenersi sotto l’egida dell’Onu per mettere fine alla battaglia per Tripoli iniziata il 4 aprile scorso con l’offensiva finora infruttuosa del generale Khalifa Haftar.

Al-Sarraj ha spiegato che la conferenza dovrà tracciare una “road map” per arrivare a elezioni parlamentari e presidenziali entro l’anno. Un “forum libico” aperto a “tutti i partiti e membri libici di ogni area che chiedono una soluzione pacifica e democratica”, ha detto.

“Partendo dalla mia responsabilità nazionale e nonostante la brutale offensiva che continueremo a respingere, presento una iniziativa politica per uscire dalla crisi, che comprende elezioni sia presidenziali sia legislative prima della fine del 2019”, ha detto al- Sarraj senza citare Haftar che però non è stato invitato al tavolo dei negoziati in quanto aggressore.

Il primo a commentare l’annuncio, approvato dalla missione Onu in Libia (di cui ricalca ampiamente il programma), è stato il ministro degli Esteri italiano, Enzo Moavero Milanesi, che in un tweet ha confermato il “convinto sostegno italiano all’ azione conciliatrice in Libia dell’Inviato Onu Ghassan Salameh, dichiaratosi anche lui entusiasta dall’iniziativa che invece pare già condannata non al fallimento ma bensì all’irrilevanza.

Sospendere un conflitto significa però trovare intese tra le due parti in campo e non è pensabile che al-Sarraj voglia decidere il futuro della Libia senza tenere conto di un avversario che non solo sta attaccando da quasi tre mesi Tripoli ma che controlla ormai l’80 per cento del territorio nazionale.

Nei giorni scorsi Salameh si è recato in Cirenaica, ad al-Rajma nei pressi di Bengasi, dove ha incontrato il generale Haftar che diffida di lui considerandolo troppo allineato con il GNA. Non a caso il 20 giugno il generale ha dichiarato che “le nostre operazioni militari non si fermeranno” fino a che non verrà preso il controllo di Tripoli ribadendo il suo no a negoziati con Fayez al Sarraj.

Haftar non considera il premier di Tripoli una controparte in grado di rappresentare uno schieramento con cui negoziare. “Non penso che abbia nulla da dire. E’ un uomo scosso, le decisioni non sono nelle sue mani. La proposta “non appartiene ad al-Sarraj ma è meramente un’eco dei ripetitivi discorsi di Ghassan Salamé” ha detto in una intervista.

L’ ultimo bilancio dell’Organizzazione mondiale della Sanità (Oms) riferiva al 20 giugno di 691 morti dall’ inizio dei combattimenti per Tripoli inclusi 41 civili, mentre i feriti sarebbero oltre 4.000 e gli sfollati dai sobborghi di Tripoli circa 94 mila.

Nessuno spazio per una trattativa quindi, mentre anche sul campo di battaglia non vi sono sviluppi strategici decisivi: Haftar non sfonda e pare venga respinto dai dintorni di Tripoli ma le forze del GNA non sembrano in grado di sconfiggerlo definitivamente e di prendere il controllo dell’intera Libia.

In questo contesto l’unica possibilità di sbloccare la situazione appare riposta nel superamento degli attuali leader, a Tripoli come a Tobruk. Al-Sarraj non è mai stato così poco rappresentativo: non ha una sua milizia, è inviso a gran parte delle forze che sostengono il suo governo e deve la difesa di Tripoli unicamente alle milizie di Misurata, città-stato che ora pretende di avere un maggior peso nel GNA.

Al tempo stesso Haftar, anziano e malato, sta sparando le sue ultime cartucce per conseguire un successo improbabile: non ha la forza per prendere Tripoli né per sbaragliare le milizie di Misurata che la difendono e la sconfitta che sembra subire in queste ore alle porte di Tripoli potrebbe sancirne il definitivo tramonto nella scena politica libica.

Per questo occorre al più presto individuare su entrambi i fronti libici nuove figure di riferimento per l’Italia e la comunità internazionale.

Foto AFP, EPA, Kale-Baykar, Libya Observer e Twitter