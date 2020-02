Successo per i test del sistema laser anti drone Rafael Drone Dome

In un recente test effettuato in Israele, il sistema C-UAS Drone Dome di Rafael ha eseguito intercettazioni di più droni ottenendo il 100% di successo. Le fasi delle intercettazioni includevano il rilevamento, l’identificazione e l’intercettazione del bersaglio con un raggio laser ad alta potenza.

Drone Dome è una soluzione C-UAS innovativa per proteggere lo spazio aereo dai droni ostili. Completamente operativo, Drone Dome offre un’infrastruttura modulare composta da jammer e sensori elettronici, che consente il rilevamento, l’identificazione completa e la neutralizzazione di più minacce Micro e Mini UAV. Quando il C4I esegue un’identificazione positiva, il sistema assegna il bersaglio all’effettore laser, che blocca e traccia il bersaglio ed esegue l’abbattimento.

Drone Dome è progettato per affrontare le minacce poste dai droni ostili sia nei siti militari che civili, offrendo soluzioni avanzate per le forze di manovra e le strutture militari, la protezione delle frontiere critiche, nonché obiettivi civili come aeroporti, strutture pubbliche o qualsiasi altro sito che potrebbe essere vulnerabile alla crescente minaccia del terrorismo e dei droni.

Drone Dome è un membro della famiglia Rafael di tecnologie attive di difesa aerea e missilistica, che comprende Iron Dome operativo e collaudato da combattimento, David Sling e la famiglia Spyder che offrono soluzioni a più livelli contro una varietà di minacce aeree.

Foto Rafael