Firmato l’accordo di collaborazione tra Leonardo e Agenzia Industria Difesa

Il rafforzamento delle sinergie tra le rispettive attività e l’accrescimento degli sbocchi commerciali sono gli obbiettivi dell’accordo siglato oggi tra Alessandro Profumo, Amministratore Delegato di Leonardo S.p.A. e Nicola Latorre, Direttore Generale dell’Agenzia Industrie Difesa (AID).

Lo ha reso noto un comunicato di AID in cui si aggiunge che “l’intesa permetterà di incrementare la già consolidata sintonia tra Leonardo e Agenzia Industrie Difesa. In questo senso, la collaborazione sostanzierà l’impegno degli Stabilimenti Militari affidati alla gestione di AID, efficientando le capacità industriali per la valorizzazione del materiale d’armamento”.

Il Direttore Generale AID, Nicola Latorre, ha sottolineato che “La firma dell’accordo di cooperazione con Leonardo è un risultato importante, che permette di sviluppare ulteriormente le nostre capacità industriali. La convergenza delle reciproche attività nell’ampliamento degli sbocchi commerciali verso paesi terzi porta questa intesa ad essere un valore aggiunto per tutto il comparto della Difesa.”

Il testo siglato nella sede di Leonardo, abiliterà la cooperazione nella cessione dei Sistemi a paesi terzi, consolidando l’intesa dell’industria italiana con stati esteri, promuovendo il massimo coinvolgimento reciproco.

“L’accordo di cooperazione siglato oggi consente di mettere le competenze di Leonardo al servizio della razionalizzazione della capacità industriali della Difesa”, ha dichiarato l’Amministratore Delegato di Leonardo, Alessandro Profumo. “Le nuove sinergie commerciali ci permetteranno di rafforzare la nostra partnership con AID, consolidando la posizione dell’industria italiana nel mondo e aprendo a nuove, interessanti opportunità”.