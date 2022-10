Euronaval: Naval Group presenta il modello della portaerei di nuova generazione francese

A Euronaval lo stand di Naval Group ha presentato il modello aggiornato della nuova portaerei francese a prolusone nucleare prevista dal Programma Porte Avion de Nuovelle Generation (PANG) che presenta alcuni aggiornamenti e modifiche rispetto al design iniziale presentato due anni or sono.

Il presidente francese Emmanuel Macron ha ufficialmente dato il via libera alla costruzione di una nuova portaerei a propulsione nucleare nell’ambito del programma PA-NG l’8 dicembre 2020. La futura ammiraglia della Marine Nationale è destinata a sostituire l’attuale Charles de Gaulle intorno al 2038.

Nelle anticipazioni di Euronaval 2022, nel settembre scorso, il responsabile del programma PANG presso la DGA (Direzione Generale degli Armamenti) aveva reso noti alcuni dettagli aggiornati del programma.

Le ultime specifiche tecniche della futura portaerei francese prevedono un dislocamento a pieno carico di circa 75.000 tonnellate, lunghezza di 310 metri, larghezza al galleggiamento: 39 metri, pescaggio massimo 10,9 metri e 17 mila metri quadri di superficie del ponte di volo dotato di due o tre catapulte elettromagnetiche da 90 metri (EMALS) prodotte dalla statunitense General Atomics.

La nave dovrebbe raggiungere i 30 nodi e imbarcare una trentina di velivoli da combattimento New Generation Fighter (NGF) e Rafale M oltre ad elicotteri e velivoli con compiti di Airborne Early Warning.

Per quanto riguarda la configurazione dei sistemi d’arma non vi sono ancora certezze definitiva ma è previsto un lanciatore verticale per missili MBDA Aster 15 e Aster 30, radar Thales SeaFire con pannelli fissi o rotanti e la possibilità di ospitare armi a energia diretta (laser).

Per l’autoprotezione sono previste batterie di missili MBDA SIMBAD-RC, sistemi cannonieri di difesa di punto RapidFire CIWS di Thales e Nexter e nuovi lanciatori di esche anti-siluro Naval Group CMLS.

La DGA e la CEA (Commissione per l’energia atomica) agiscono in qualità di stazione appaltante per il programma mentre MO Porte-Avions (società mista di Naval Group 65% e Chantiers de l’Atlantique rispettivamente con quota del 65 e 35 per cento), e TechnicAtome sono responsabili della gestione generale.

Quest’ultima è appaltatore principale per i reattori nucleari così come MO Porte-Avion lo è per l’intera nave esclusi i reattori.

I due gruppi cantieristici hanno diviso i compiti: Chantiers de l’Atlantique è responsabile della produzione della piattaforma e dell’assemblaggio della nave mentre Naval Group si occupa dell’intera architettura della nave, delle strutture aeronautiche ei sistemi di combattimento e del montaggio dei reattori nucleari e delle capacità ausiliarie.

Gli studi tecnici e il progetto concettuale della nuova portaerei francese sono stati realizzati nel 2018/19 e il Programma PANG è é attualmente in sviluppo con la fase degli studi su innovazione e mitigazione dei rischi e gli studi di progettazione preliminari che termineranno nel 2023.

Come ha ricordato Naval News, la fase di definizione del progetto si svilupperà tra il prossimo anno e il 2025 mentre la decisione di avviare la fase di sviluppo e produzione è prevista per l’inizio del 2026 con tempi di realizzazione che dureranno 10 anni con l’avvio della costruzione a St. Nazaire nel 2031 per giungere al completamento dell’allestimento nel 2035 a Tolone (dove verrà inserito il combustibile nucleare), alle prove in mare a inizio 2036 e alla consegna alla Marine Nationale lo stesso anno o all’inizio di quello successivo.

Foto: Analisi Difesa