La blindo Centauro II ha vinto la gara in Brasile

Il Consorzio Iveco – Oto Melara (CIO) con la blindo Centauro II ha vinto l’importante gara in Brasile per dotare l’Esercito di un nuovo mezzo blindato ruotato.

Il Comando Logistico dell’Esercito Brasiliano ha resto noto in data odierna il risultato della valutazione delle tre offerte in competizione (Best and Final Offer) per il programma Viatura Blindada de Cavalaria Média Sobre Rodas o VBV CAV MSR 8X8 per un veicolo blindato medio 8×8 per la Cavalleria.

Secondo quanto dichiarato, l’offerta fatta dal CIO è risultata prima mentre al secondo posto si è classificata la proposta della statunitense General Dynamics Land Systems con il LAV700AG ed al terzo posto la società cinese Norinco con il mezzo ST1-BR.

L’assegnazione del contratto iniziale è prevista per il 5 dicembre.