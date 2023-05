Il Mali si rivolge a Russia, Cina e Turchia per le forniture militari

Le forze armate del Mali (FAMA) hanno ricevuto nei giorni scorsi decine di veicoli militari, blindati e MRAP cinesi. La cerimonia del 27 aprile tenutasi a Kati, a nord-ovest della capitale Bamako presieduta dal leader della giunta militare che guida il governo di transizione, il colonnello Assimi Goita, ha evidenziato soprattutto il contributo cinese all’esercito del Mali dopo le forniture aeronautiche russe dei mesi scorsi.

Da Pechino sono arrivati non meno di 8 trasporto truppe (APC) Norinco VP11 e 25 veicoli fuoristrada Lynx, armati di mitragliatrici da 12,7 mm, ma le forniture hanno riguardato anche MRAP emiratini IAG Guardian 4×4, veicoli KIA e Toyota e veicoli blindati ruotati russi BRDM-2, BTR-60 e BTR-70 ammodernati.

Almeno 8 veicoli VP-11 e 25 Lynx CS sono stati visti in Mali dopo la consegna. Il ministro della Difesa Sadio Camara ha affermato che l’equipaggiamento ricevuto dalla Repubblica Popolare Cinese consiste in veicoli blindati VP-11 e fuoristrada Lynx CS equipaggiati con mitragliatrici da 12,7 mm, camion logistici (autocisterne per acqua, autocisterne per carburante, autocarri leggeri), ambulanze e armi portatili. Camara ha ringraziato la Cina per la qualità delle sue attrezzature e per aver fornito istruttori per addestrare il personale maliano.

Il VP11 si basa sull’MRAP 8M sviluppato poco più di un decennio fa dalla società sudafricana EWI2 e dalla China North Industries Group Corporation (Norinco) presentato nel giugno 2012. Nel 2015, Norinco aveva apportato alcune modifiche all’8M e lo aveva ribattezzato VP11, con otto posti a sedere e armato con una mitragliatrice da 12,7 mm.

Il VP11 ha un peso di combattimento di 10 tonnellate e offre una protezione STANAG di livello 1 che può essere aumentata al livello 2 utilizzando corazzature aggiuntive. Lo scafo a forma di V è progettato per mitigare l’effetto di mine e ordigni esplosivi improvvisati (IED).

All’inizio di quest’anno la Cina ha schierato i propri VP11 in Mali equipaggiandone i propri caschi blu: Pechino schiera contingenti presso le missioni ONU in Sud Sudan, Mali e Libano. Il Lynx CS è un veicolo fuoristrada 4×4 leggero che può essere trasportato internamente da un elicottero di media portata. Il veicolo scoperto è alimentato da un motore diesel che aziona tutte e quattro le ruote. Il peso lordo è stimato in circa 1,2 tonnellate.

Oltre ai veicoli cinesi, Camara ha presentato anche i mezzi logistici offerti da un privato cittadino anonimo: tre autobus da 55 posti, due camion officina e un camion cisterna.

Il Mali ha rinunciato all’alleanza con la Francia e le forze europee rivolgendosi per il contrasto all’insurrezione jihadista a Russia, Cina e Turchia. A marzo, il Mali ha ricevuto 6 UAV Bayraktar TB2 dalla Turchia e 5 jet da addestramento e attacco leggero L-39 dalla Russia oltre a due elicotteri Mi-8 e un aereo d’attacco Su-25 che ha sostituito un velivolo analogo precipitato nell’ottobre 2022 con la morte del pilota russo.

Nel dicembre 2021 il Mali aveva ricevuto un’altra fornitura di mezzi militari cinesi, russi e sudafricani con almeno 6 veicoli da combattimento di fanteria Norinco VN2C, 50 camion militari Kia KM450, veicoli multiuso Dongfeng EQ2050, una mezza dozzina di veicoli blindati da ricognizione BRDM-2, almeno un paio di BTR-70 e sei APC Puma M36.

Foto Ministero Difesa del Mali

Leggi anche: