Dagli USA via libera alla vendita di 24 F-35A alla Repubblica Ceca

Il Dipartimento di Stato USA ha autorizzato il 29 giugno la vendita di 24 aerei da combattimento F-35A con relativi equipaggiamenti, supporto logistico, addestramento e armamenti alla Repubblica Ceca per un valore di 5,6 miliardi di dollari.

Si tratta di un passaggio obbligato dopo la richiesta di Praga, il 20 luglio 2022, di aprire i colloqui con gli Stati Uniti per la fornitura degli F-35A Lightning II per sostituire i 14 svedesi JAS 39 Gripen C/D presi in leasing da Saab e il cui contratto scadrà nel 2027.

“Si tratta di decisioni importanti in un momento in cui la sicurezza dell’Europa e della Repubblica Ceca deve affrontare nuove sfide causate dall’aggressione russa in Ucraina” aveva dichiarato o scorso anno il primo ministro Petr Fiala.

All’epoca il ministro della Difesa, Jana Cernochova, aveva affermato che Praga voleva 24 F-35A e che le trattative avrebbero dovuto concludersi entro ottobre 2023. Nella gara per il nuovo velivolo da combattimento l’F-35A si è imposto sull’F-16V Block 70/72 e sul Gripen E/F.

La Defense Security Cooperation Agency ha precisato che oltre ai velivoli sono inclusi nel pacchetto 70 missili aria-aria a medio raggio AIM-120C-8, una vasta gamma di bombe guidate, sistemi di guerra elettronica, software e 25 motori Pratt & Whitney F135-PW-100.

Foto: Lockheed Martin