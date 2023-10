LGR: da Yugoimport il nuovo razzo a guida laser per aerei ed elicotteri

In occasione del recente Expo della difesa serba Partner Defence Exhibition 2023, la società Yugoimport ha presentato il razzo a guida laser LGR da 80 mm con annesso sistema di puntamento adattabile a diverse piattaforme di lancio, inclusi elicotteri e aerei e dunque idoneo sia per operazioni aria-terra che aria-aria.

Il contenitore è un classico pod B8M-1 (per aerei) o B8V20-A (per elicotteri) di origine sovietica ma prodotto da tempo dalla società serba e destinato ai razzi non guidati S-8 da 80 mm.

Quest’adattabilità si estende inoltre alla sua dotazione modulare con vari tipi di testate che Yugoimport produce e fornisce, come le Composite (COM), High Explosive (HE) e High Explosive Anti-Tank (HEAT), consentendo così agli operatori militari scelte specifiche per la missione da intraprendere. Le testate composite (COM) combinano materiali esplosivi e altri elementi per trovare un equilibrio tra frammentazione ed effetti esplosivi e sono adatte per ingaggiare una vasta gamma di bersagli tra cui fanteria, veicoli leggeri e fortificazioni, rendendoli versatili in vari scenari di combattimento.

Le testate ad alto potenziale esplosivo (HE) massimizzano gli effetti di esplosione e frammentazione, dimostrandosi efficaci contro bersagli morbidi come fanteria, veicoli non corazzati o leggermente corazzati e fortificazioni. Questa testata crea una potente esplosione all’impatto, causando danni significativi nell’area del bersaglio.

Le testate anticarro ad alto potenziale esplosivo (HEAT) sono specializzate invece nella penetrazione di veicoli corazzati, inclusi carri armati. Utilizzano un design specifico a carica sagomata per concentrare l’energia esplosiva in un getto concentrato di metallo fuso, in grado di perforare l’armatura dei veicoli corazzati.

Il razzo LGR della Yugoimport vanta un raggio d’azione massimo fino a 8 chilometri consentendo attacchi a distanze oltre l’orizzonte visivo. Il suo sistema di guida Laser Semi-attivo (SAL) si basa su un designatore laser indipendente per illuminare il bersaglio proveniente da piattaforme terrestri o aeree, garantendo così un ingaggio preciso del bersaglio indipendente dalle azioni del velivolo lanciante e dal suo immediato disimpegno post lancio.

Inoltre, questo razzo funziona efficacemente in diversi teatri operativi, anche estremi, operando a temperature compreso tra -30°C e +70°C, rendendolo adatto a un’ampia gamma di condizioni ambientali.

L’LGR sfrutta le alette stabilizzatrici per mantenere stabilità e traiettoria durante il volo incrementando la precisione. La capacità dell’LGR di Yugoimport di essere lanciato sia da elicotteri che da aerei ne aumenta poi i vantaggi tattici estendendone significativamente il raggio di ingaggio del bersaglio grazie alla maggiore velocità e quota del velivolo lanciatore.