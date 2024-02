La Svizzera aumenta le spese militari

La Svizzera vara l’incremento delle spese per la Difesa nel periodo 2025-2028 portandole a un massimo di 25,8 miliardi di franchi più altri 4,9 miliardi per i prossimi 4 anni nell’ambito del programma d’armamento e per gli immobili 2024: lo sancisce il “Messaggio sull’Esercito 2024”, documento programmatico adottato oggi dal Consiglio Federale. In termini reali, nel 2025 e nel 2026 le spese dell’esercito aumenteranno del 3% e nel 2027 del 5,1%.

Il “Messaggio 2024” include anche i parametri di riferimento per l’orientamento dell’esercito a livello strategico con un orizzonte temporale di 12 anni. Per il ministro della Difesa Viola Amherd, questo darà alle forze armate maggiore sicurezza per la pianificazione fino al 2035, coinvolgendo maggiormente anche il parlamento sull’orientamento strategico della difesa.

In futuro, fra l’altro, il messaggio sull’esercito sarà presentato all’inizio di ogni legislatura. I dibattiti non verteranno più su singoli acquisti di armamenti, come accaduto finora, ma sulle capacità che le forze armate devono sviluppare o mantenere a lungo termine per adempiere i compiti, ha sottolineato Amherd, che quest’anno ricopre anche l’incarico di presidente della Confederazione.

I fondi per l’acquisizione di mezzi ed equipaggiamenti nel 2024-2027 è pari a 3,52 miliardi stanziati per il potenziamento dei sistemi informatici e di telecomunicazione, l’acquisto di radar parzialmente mobili per la sorveglianza dello spazio aereo, di più ampie capacità di difesa cyber, di mezzi di difesa terra-aria a corta gittata nonché per mantenere in linea i carri Leopard 2. Mediante il programma d’armamento 2024 verranno investiti 490 milioni per i nuovi missili anticarro mentre altri fo di permetteranno di mantenere in servizio gli addestratori PC7u dell’Aeronautica..

Col programma degli immobili 2024, l’esecutivo chiede ulteriori 886 milioni anche per la costruzione del nuovo Centro di calcolo “Kastro II”, che come l’attuale Centro di calcolo “Fundament” sarà utilizzato esclusivamente per scopi militari. Verranno inoltre realizzati lavori di costruzione sulle piazze d’armi di Frauenfeld (TG) e Bière (VD) e l’aeroporto di Emmen.

Foto Ministero Difesa Svizzero