Due sottomarini francesi Scorpène Evolved per la Marina Indonesiana

L’Indonesia continua a rafforzare le sue capacità navali. Dopo il contratto con Fincantieri per 2 pattugliatori PPA, il 28 marzo l’Indonesia ha sottoscritto il contratto tra il gruppo cantieristico francese Naval Group e quello indonesiano PT PAL per rafforzare le capacità della Marina indonesiana con due sottomarini Scorpène® Evolved con batteria agli ioni di litio (LiB) da costruire in Indonesia nel cantiere navale PT PAL attraverso un trasferimento di tecnologia da Gruppo Navale.

L’intesa, da tempo in trattativa, è conforme all’accordo di cooperazione militare firmato dai governi di Francia e Indonesia nell’agosto 2021 mentre Naval Group e PT PAL avevano sottoscritto un partenariato strategico nel campo subacqueo nel febbraio 2022 (nella foto sotto).

Grazie ad un ampio trasferimento di know-how e allo sviluppo di competenze industriali specifiche indonesiane, la gestione, il funzionamento e il mantenimento della forza subacquea saranno effettuati in Indonesia garantendo sia l’autonomia del paese che la creazione di migliaia di posti di lavoro altamente qualificati a lungo termine. Ad oggi, Naval Group e PT PAL hanno già firmato vari accordi di cooperazione con partner indonesiani, per il programma sottomarino e altro.

Lo Scorpène® è un sottomarino oceanico progettato anche per operazioni in acque poco profonde. Multiuso, soddisfa l’intero ambito di missioni come la guerra anti-superficie e anti-sottomarino, operazioni speciali e raccolta di informazioni. Estremamente furtivo e veloce, ha un livello di automazione operativa che consente un numero limitato di membri dell’equipaggio, il che riduce notevolmente i costi operativi. Il suo vantaggio in combattimento è evidenziato dal fatto che dispone di 6 tubi di lancio di armi, 18 armi (siluri, missili).

I sottomarini indonesiani Scorpène saranno dotati del sistema di combattimento SUBTICS e di un sistema energetico all’avanguardia basato su una configurazione completamente agli ioni di litio che comprende i più elevati standard di sicurezza e protezione e consente una maggiore autonomia di energia utile, un migliore tasso di indiscrezione e un tempo di ricarica ridotto. Grazie a questa tecnologia, l’alta velocità è disponibile indipendentemente dallo stato di carica, aumentando la mobilità tattica del sottomarino.

Oltre a questi due sottomarini indonesiani, altre 14 unità progettate e adattate da Naval Group per il mercato estero sono in servizio operativo o in costruzione in tutto il mondo: 2 per la Marina Cilena, 2 per la Marina Malese (nella foto sopra), 4 per la Marina Brasiliana e 6 per la Marina Indiana.

Caratteristiche principali dello Scorpène® Evolved

Dislocamento in superficie: 1.600 – 2.000 tonnellate

Lunghezza fuori tutto: 72 m

Velocità in immersione: >20 nodi

Profondità di immersione: >300 m

Autonomia: >78 giorni su una missione di 80 giorni

Autonomia in immersione: >12 giorni

Equipaggio: 31

Carico utile totale di armi: 18

Tubi per armi: 6

Foto Naval Group

Leggi anche: