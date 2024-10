Obsidia. Gli assedi dei romani

La storia degli assedi è strettamente collegata con la storia della guerra, ed avendo di fatto inizio con la nascita delle prime città, accompagna da vicino la storia e lo sviluppo della civiltà umana. La capacità di condurre un assedio si dimostrò spesso decisiva per l’esito finale di una guerra, e i Romani, forti di una innata e caratteristica inclinazione per le costruzioni e i lavori in terra, seppero ben presto padroneggiare e sviluppare tutte le possibili tecniche di assedio, costituendo per molto tempo un riferimento ineludibile per chiunque si cimentasse nell’arte della guerra.

Il testo, arricchito da oltre 400 disegni, immagini, tabelle e utili appendici, delinea una storia degli assedi e delle tecniche d’assedio utilizzate dai Romani nel corso di oltre mille anni, con un’analisi dettagliata delle macchine, delle strategie e dei mezzi impiegati, molti dei quali continuarono a far parte, sostanzialmente invariati, dell’armamentario degli eserciti per tutto l’alto medioevo e oltre, fino all’avvento delle armi da fuoco.

Giuseppe Cascarino (Padova, 1958), ingegnere meccanico con studi classici, vive e lavora in Umbria, dopo aver trascorso molti anni a Roma. Appassionato di storia militare antica, in particolare greca e romana, di ricostruzioni storiche e di archeologia sperimentale, è il fondatore della Società Italiana per gli Studi Militari Antichi, e di Decima Legio, l’unico gruppo di ricostruzione storica dedicato esclusivamente allo studio dell’esercito romano di epoca repubblicana.

Per le edizioni Il Cerchio ha curato la prima traduzione italiana dello Strategikon, Manuale di arte militare dell’Impero Romano d’Oriente (edizioni 2006 e 2017), e de L’arte della Cavalleria di Senofonte (2007), i quattro volumi dell’opera L’esercito romano: armamento e organizzazione (2007-2012), e i saggi Castra: campi e fortezze dell’esercito romano (2010), Tecnica della Falange (2011), Il Manuale del legionario romano (2017), Gli elmi dei Romani (2018), La Via Flaminia: Roma alla conquista del Nord (2019), Navi di Roma: l’arte del dominio del mare (2020), Ornatus: l’abbigliamento dei Romani (2021), Arcana: i servizi segreti dei Romani (2022) e Instrumenta: mestieri e attrezzi dei Romani (2023).

Il secondo volume di L’esercito romano: armamento e organizzazione, da Augusto ai Severi (2008), è stato inserito dal prof. Giovanni Brizzi dell’Università di Bologna come testo integrativo per l’insegnamento di Storia Militare Romana (1).

Obsidia. Gli assedi dei romani

Autore: Giuseppe Cascarino

Editore: Il Cerchio

Collana: Gli archi

Anno edizione: 2024

Pagine: 360

EAN: 9788884747334

Prezzo: Euro 34

Ordinalo qui