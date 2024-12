Kuwait: testata la capacità logistica di proiezione, presso la base aerea di Alì Al Salem

Nei giorni scorsi, presso la base aerea di Alì Al Salem, sede dell’Italian National Contingent Command Air/Task Force Air Kuwait, che pone i propri assetti operativi al servizio della missione multinazionale Inherent Resolve, è stato sostituito, a seguito di una grave avaria, l’intero blocco motore-elica di un velivolo C-27J.

Tale attività, solitamente svolta in Patria per la scarsità di idonee risorse in Teatro Operativo, si è resa necessaria al fine di ridurre al minimo i tempi di lavorazione, così da poter prontamente rendere disponibile l’assetto alla Coalizione.

L’inconveniente, considerate le limitate risorse disponibili in loco, avrebbe potuto costituire una significativa criticità operativa, evitata tuttavia grazie al lavoro sinergico del Comando Operativo di Vertice Interforze (COVI), del Comando Operazioni Aerospaziali (COA) e della 46a Brigata Aerea di Pisa.

Attivate da subito le procedure previste, l’episodio ha costituito un’importante dimostrazione delle capacità di proiezione della catena logistica nazionale, che ha consentito di rendere disponibili in tempi brevissimi dall’Italia l’intero blocco motore e alcune parti di ricambio non reperibili in loco.

Le complesse operazioni sono state coordinate dal Comandante dell’IT NCC AIR /TFA-K, Colonnello Matteo Zuliani, che ha potuto apprezzare la reattività degli assetti giunti dall’Italia, in un contesto strategicamente rilevante quale il Medio Oriente e la Penisola Arabica.

L’efficiente capacità nazionale di supporto è stata possibile anche grazie all’ addestramento del personale manutentore, capace di operare in ogni angolo del mondo, esattamente come se fosse in Italia.

Da sottolineare inoltre il prezioso contributo delle componenti US Air Force presenti sull’aeroporto di Al Salem, che hanno prontamente messo a disposizione un hangar idoneo, comprovando l’efficace cooperazione e interoperabilità tra reparti operativi alleati.

I lavori, frutto di un efficace gioco di squadra, sono stati eseguiti dal maintenance team del Task Group Albatros che ha dato prova di altissima professionalità e dimostrato come la Difesa e l’Aeronautica Militare siano in grado di garantire, anche in ambienti lontani dalla Madre Patria, il sostegno logistico diretto alle forze in operazione.

Fonte: Aeronautica Militare