L’India radia i pattugliatori navali Tupolev Tu-142ME

Lo scorso 29 marzo la marina indiana ha radiato definitivamente la sua flotta di pattugliatori marittimi ASW (Anti Submarine Warfare) Tupolev Tu-142ME.

La notizia riportata dalla stampa locale non è in realtà una sorpresa considerando che i velivoli russi soprannominati Albatros dagli equipaggi indiani saranno presto sostituiti per evidenti motivi di costi di manutenzione e relativi problemi di obsolescenza dai 12 nuovi Boeing P-8 Poseidon di costruzione americana recentemente ordinati.

Dopo 29 anni di servizio (ricordiamo infatti che New Delhi ricevette nel 1988 dall’allora Unione Sovietica otto Tu-142ME), la variante da pattugliamento navale del bombardiere Tu-95 Bear uscirà definitivamente di scena.

L’India era stato l’unico paese straniero fuori dai confini sovietici ad aver scelto Il Tu-142 e alla data in cui scriviamo solo tre esemplari degli otto ordinati erano rimasti in condizioni di volo, tutti gestiti dal 312 Squadron INS Rajali meglio conosciuta come Naval Air Station Arakkonam.

L’addio Tu-142 si inserisce nel piano di modernizzazione della Marina indiana che tra l’altro è anche alla ricerca di 57 nuovi caccia multiruolo per le operazioni a bordo delle sue portaerei attuali e future.

Foto Wikipedia