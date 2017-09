Il Mi-28UB Dual Control pronto per l’impiego operativo in Siria

La recente versione dell’elicottero d’attacco russo Mil-Mi 28UB dotata di doppi comandi sarà testata nell’impiego operativo in Siria; ad affermarlo è l’AD di Russian Helicopters Andrei Boginsky in un’intervista rilasciata al canale TV Zvezda e registrata presso la base aerea di Hmeymim in Siria.

“E’ nostra intenzione – ha dichiarato Boginsky – sottoporre a delle prove operative qui in Siria questa specifica versione dotata di controlli utilizzabili da entrambi i membri dell’elicottero”. Il Mi-28UB ha la possibilità infatti di essere un addestratore ma al contempo di effettuare missioni d’attacco contro obiettivi corazzati o bersagli volanti definiti slow mover”.

Per la cronaca saranno otto i Mi-28UB che verranno consegnati nell’anno in corso alla Forza Aerospaziale russa entro la fine dell’anno e che saranno destinati al 344° Centro per l’impiego in combattimento e la riqualificazione del personale dell’Aviazione a Torzhok, sito nell’Oblast di Tver.

Come già riportato da Analisi Difesa l’Algeria e l’Iraq hanno ordinato per le proprie forze armate rispettivamente 40 e 4 Mi-28NE Dual Control (NE è la versione export del Mi-28N); nel dettaglio, Baghdad avrebbe ordinato un totale di 19 “Havoc”, di cui 15 nella versione tradizionale e 4 nella versione Dual Contol.

Foto Erik Romanenko