La US Army Aviation chiede più denaro per l’addestramento basico

La Us Army Aviation necessita di un’ulteriore iniezione di denaro per gestire l’addestramento basico dei piloti. È quanto emerge dalla richiesta inviata il 25 giugno scorso da Fort Rucker (Alabama), sede del centro per l’addestramento basico della US Army Aviation, alla Ciommissione Difesa del Congresso degli Stati Uniti.

La cifra aggiuntiva richiesta, pari a 157 milioni di dollari per l’attuale anno fiscale, è necessaria a sostenere il programma di addestramento al volo dei piloti sui velivoli ad ala rotante, l’aggiornamento dei sistemi di simulazione, l’acquisizione di parti di ricambio, la manutenzione degli elicotteri e il carburante.

L’aumento della spesa sarebbe dovuto principalmente alla transizione dal Bell TH-67 Creek al bimotore leggero Airbus LUH-72A Lakota (Airbus EC-145), una sostituzione sofferta che dura ormai da diversi anni e che ha dato luogo ad una sovrapposizione delle linee di volo.

Mantenere in servizio un numero rilevante di TH-67 ha comportato infatti un sensibile aumento delle spese, soprattutto per le difficoltà riscontrate nel reperire i pezzi di ricambio del velivolo. A questo vanno aggiunti gli imprevisti e l’addestramento dei piloti e del personale tecnico destinato al Lakota, una macchina definita da molti troppo sofisticata e complicata per l’addestramento basico.

Per questi motivi a Fort Rucker c’è chi teme che il servizio di training svolto dai due Aviation Regiment 212 e 223 possa non riuscire più a soddisfare pienamente le esigenze delle unità da combattimento.

