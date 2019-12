Lo TsAGI lavora al futuro aereo da trasporto strategico russo

Specialisti dello TsAGI – Istituto Aeroidrodinamico Centrale intitolato a “N. E. Zhukovsky” continuano a lavorare alla messa a punto del modello per il futuro aereo da trasporto pesante “слон” (elefante).

Questo modello della lunghezza circa 1,63 metri apertura alare quasi 1,75 m e altezza leggermente inferiore a 0,5 metri è realizzato in lega d’alluminio con alcuni elementi in acciaio che lo rendono ideale per le varie prove nelle gallerie del vento avendo un peso totale pari a 120 kg.

Il modello è configurabile in varie opzioni per offrire ampie opportunità di variazioni in galleria del vento: dalla forma del naso alla coda della fusoliera, dalle punte delle ali alle carenature del carrello di atterraggio. Attualmente il modello è privo di una deriva sebbene il centro affermi che si stia guardando principalmente ad una singola coda verticale con un timone a due sezioni simile a quello dell’An-124; il nuovo modello sembra addirittura influenzato per certi versi dal layout dell’An-124 per quanto appare logico che il design finale è ancora un work in progress.

Lo “Slon” è destinato a sostituire l’aereo da trasporto strategico An-124 Ruslan. Nelle intenzioni del costruttore questo aereo sarà progettato per trasportare merci pesanti e voluminose a una distanza di circa 7.000 chilometri, ad una velocità di 850 km/h e con un carico utile massimo di 180 tonnellate (per fare un confronto, il valore dell’An-124 è di 120 tonnellate). La lunghezza della pista richiesta per far operare lo Slon sarà invece di tre chilometri.

Lo TsAGI afferma infine che il velivolo quasi certamente sarà spinto da quattro nuovi turbofan PD-35 da 35 tf (77.000 lbf), un motore di moderna concezione derivato dall’Aviadvigatel PD-14 e attualmente ancora in fase di sviluppo; per intenderci lo stesso motore che dovrebbe equipaggiare il progetto del liner a largo raggio sino-russo CR-929, e il nuovo widebody russo Ilyushin IL-96-400.

Come già ribadito in passato su questa rubrica (e la foto fornita dallo TsAGI lo mostra chiaramente), qualora lo Slon prendesse il nome di Ilyushin Il-106, il nuovo aereo da trasporto strategico avrebbe ben poco a che vedere con l’Il-106 presentato sulla carta in piena epoca sovietica tra la fine degli anni ‘80 e gli inizi degli anni ‘90, anche se pur tuttavia, sembra sia destinato a prenderne il nome.

Foto TsAGI