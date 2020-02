Ratificato al vertice Italo-francese di Napoli l’accordo per la joint venture Naviris

Durante il vertice bilaterale Italia-Francia di ieri a Napoli è stato siglato l’accordo intergovernativo tra Italia e Francia per la cantieristica navale militare che “darà’ vita ad una formidabile joint venture tra i nostri Paesi, attraverso Fincantieri e Naval Group”.

Lo ha annunciato in una nota il ministro della Difesa Lorenzo Guerini. “Un esempio più che mai tangibile- ha aggiunto- della solidità e dell’unicità delle nostre relazioni bilaterali che ci vedrà agire, anche in questo settore ed in maniera strutturata, non più come competitor ma come validi alleati. Un modello che può e deve essere replicato a tutti gli ambiti della cooperazione militare”.

Naviris, la joint venture di Naval Group e Fincantieri, è stata costituita nel gennaio scorso: questa joint venture paritetica tra i due gruppi gestirà progetti ambiziosi, tra cui la modernizzazione di mezza vita delle fregate franco-italiane della classe Orizzonte, progetti comuni di ricerca e sviluppo, opportunità per l’export e lo sviluppo della European Patrol Corvette.

La cooperazione tra Naval Group e Fincantieri è una chiave per il consolidamento del settore navale europeo e le due società si sono dichiarate aperte ad allargare la loro cooperazione ad altri partner europei al fine di rendere l’industria navale europea leader mondiale per performance di prodotto e innovazione tecnologica.

“Accogliamo con favore questo accordo intergovernativo, che rafforza la nostra joint venture Naviris. Siamo lieti di poter contare sul sostegno di entrambi i governi italiano e francese, insieme alle Marine dei nostri due Paesi, per portare avanti la nostra missione in modo efficace” si legge in una dichiarazione congiunta di Hervé Guillou e Giuseppe Bono, rispettivamente CEO di Naval Group e di Fincantieri.

Il ministro Guerini ha detto che “il vertice intergovernativo Italia Francia segna un ulteriore importante passo in avanti nella cooperazione tra i nostri Paesi. Come ben sappiamo, l’attuale scenario internazionale ci pone di fronte a sfide di una complessità che, per dimensioni e portata, travalica il raggio d’azione e le capacità dei singoli Stati.

L’ulteriore rafforzamento della cooperazione bilaterale nel campo della Difesa e della Sicurezza tra i nostri Paesi assume pertanto una valenza che non esito a definire strategica”. A margine del vertice il ministro Guerini ha incontrato la collega francese, Florence Parly. Un colloquio bilaterale che ha messo in evidenza la profonda identità di vedute su molti dei principali dossier, si legge nella nota.

Italia e Francia, Paesi fondatori della UE e della Nato, condividono infatti una lunga storia di cooperazione e complementarietà nel campo della Difesa e affrontano le medesime sfide, dal terrorismo ai conflitti nell’area del Mediterraneo.

Al centro del colloquio la situazione in Sahel e Libia: “Il nostro rinforzato impegno in Sahel è collegato agli analoghi sforzi che stiamo profondendo nella gestione della crisi in Libia.

L’arco di instabilità che dal Golfo di Guinea raggiunge la sponda sud del Mediterraneo, passando per la regione saheliana, ci impone una chiave di lettura che tenga in debita considerazione l’interdipendenza di questi scenari di crisi”, ha aggiunto Guerini secondo il quale una prospettiva securitaria di portata globale necessita di un focus sul Mediterraneo, inteso quale bacino strategico di interesse strettamente legato alla prosperità dei due Paesi. Sul tavolo dei due ministri anche la cooperazione industriale che riguarda il settore navale, ma anche quello dei satelliti, così come la cooperazione nel settore dei vettori spaziali, sia a livello bilaterale che multilaterale.