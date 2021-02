CY4GATE ed Engineering per lo sviluppo di nuovi prodotti e servizi Cyber

CY4GATE (AIM: CY4) – società attiva nel mercato cyber a 360°, annuncia di aver siglato un accordo di collaborazione con Engineering, tra i principali attori della trasformazione digitale di aziende e organizzazioni pubbliche e private in Italia e nel mondo, per lo sviluppo, il marketing e la commercializzazione di nuove soluzioni, prodotti e servizi di cybersecurity e cyberintelligence basati sulle tecnologie di Real Time Analytics e Threat Intelligence.

Eugenio Santagata, CEO e General Manager di CY4GATE ha dichiarato: “L’accordo conferma ancora una

volta il crescente ruolo ed expertise di CY4GATE nel panorama italiano della cybersecurity e cyberintelligence, è coerente con il piano strategico e di sviluppo della Società, dimostra la capacità dell’azienda di aggiungere valore ai grandi player industriali italiani ponendosi come loro “enabler” tecnologico e non in concorrenza, contribuendo ad arricchire l’offerta di servizi di altissimo livello e di soluzioni proprietarie di massima efficacia.”

Emanuele Galtieri, Deputy General Manager di CY4GATE ha commentato: “Engineering è un’importante realtà italiana e sicuramente questa partnership rappresenta un riconoscimento per CY4GATE e per la gamma di soluzioni proposte nell’ambito della cybersecurity, nel solco della roadmap già tracciata nel nostro piano strategico”.

Marco Tulliani, CSO di Engineering ha dichiarato: “La partnership con CY4GATE rafforza ulteriormente la value proposition di Engineering sull’analisi predittiva. Abbiamo scelto di lavorare con CY4GATE perché già opera come noi nel mercato internazionale su tali temi e offre prodotti innovativi ai quali possiamo integrare le nostre capacità di intelligence.”

Roberto Mignemi, CEO di Cybertech ha dichiarato: “Investire nella qualità dei nostri servizi, per garantire soluzioni integrate di altissimo livello per il Cliente, fa parte del DNA di Cybertech da oltre dieci anni. La partnership con CY4GATE rappresenta un altro passo importante in questa direzione, perché ci consente di accelerare ulteriormente l’evoluzione e la qualità del nostro servizio di Incident Response Team”.

La partnership tra CY4GATE e Engineering unisce le potenzialità dei sistemi CY4GATE di Real Time Analytics e Threat Intelligence con le competenze e l’esperienza del Incident Response Team di Cybertech – la società del Gruppo Engineering specializzata nei servizi di cybersecurity – e la struttura SOC del Gruppo Engineering, particolarmente efficace nell’effettuare attività di Incident Response su scala globale e supporto multilingua. Una piena integrazione di servizi che consente di dotarsi di una copertura totale sul fronte del cybercrime, esternalizzata, ad elevato profilo tecnologico e dai costi certi.

Fonte: comunicato CY4GATE