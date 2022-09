ALA acquisisce il gruppo spagnolo SCP – SINTERSA per 43 milioni di euro

ALA S.p.A., società quotata sul segmento Euronext Growth Milan (EGM: ALA) di Borsa Italiana, leader in Italia e tra i principali player a livello globale nell’offerta di servizi di logistica integrata e nella distribuzione di prodotti e componentistica per l’industria aeronautica e aerospaziale, ha annunciato la sottoscrizione di un accordo vincolante finalizzato all’acquisizione dell’intero capitale sociale di S.C.P. S.A. SUMINISTROS DE CONECTORES PROFESIONALES e SINTERSA SISTEMAS DE INTERCONEXION, S.A.

A seguito dell’acquisizione, ALA, già presente nel Regno Unito, in Francia, Germania, in Israele e negli Stati Uniti, oltre che in Italia, accede al mercato iberico acquisendo uno dei leader in Spagna nella distribuzione di componentistica elettrica e nella progettazione e produzione di sistemi di interconnessione per l’aerospazio, la difesa, il settore ferroviario e per i settori industriali. Il closing dell’operazione è previsto entro il termine del mese corrente, salvo proroghe.

Modalità e dettagli dell’Operazione In data odierna è stato firmato uno Stock Purchase Agreement (“SPA”), per l’acquisto da parte di ALA S.p.A. del 100% delle azioni di S.C.P. S.A. SUMINISTROS DE CONECTORES PROFESIONALES e SINTERSA SISTEMAS DE INTERCONEXION, S.A. (“Gruppo SCP-Sintersa”) per un corrispettivo massimo complessivo pari a 43 milioni di euro.

All’atto della sottoscrizione dello SPA, è stato disposto un pagamento a titolo di acconto pari a 10 milioni di euro da parte di ALA S.p.A. Entro il mese corrente, salvo proroghe, saranno versati ulteriori 25 milioni di euro contestualmente alla sottoscrizione dell’atto pubblico di trasferimento delle partecipazioni.

Infine, una parte del corrispettivo, pari ad 8 milioni di euro, sarà corrisposta a titolo di earn-out nell’arco di tre anni, solo al raggiungimento, da parte del Gruppo SCP-Sintersa, di specifici obiettivi di crescita prefissati, in termini di fatturato ed EBITDA, da verificarsi alla chiusura degli esercizi 2022, 2023 e 2024. L’Operazione è stata coordinata dall’Avv. Emilio Boccia, General Counsel di ALA. A sostegno dell’operazione, ALA S.p.A., con l’assistenza di Equita SIM in qualità di advisor finanziario, ha ottenuto la delibera di un finanziamento da parte di un pool di istituti bancari pari a massimi 43 milioni di euro, il cui contratto di finanziamento è in fase di negoziazione

L’Operazione non rappresenta una “operazione con parti correlate” ai sensi della procedura adottata da ALA al riguardo e della disciplina applicabile.

«Con l’operazione odierna, ALA acquisisce una quota di mercato nella penisola Iberica, ma soprattutto un segmento di mercato, quello della progettazione, produzione e assemblaggio degli electrical interconnection systems, strategico ed in continua evoluzione, oltre che trentacinque anni di esperienza nel settore. Si amplia inoltre l’offerta di nuovi prodotti e servizi, in linea con la nostra vision di proporci sempre più come one-stop-shop supplier ai clienti – ha commentato Fulvio Scannapieco, Co-fondatore e Presidente di ALA.

Questa acquisizione permette ad ALA di espandersi ulteriormente nel settore aerospaziale, difesa, ferroviario ed industriale, in cui il Gruppo SCP-Sintersa è tra i leader di mercato. Oggi compiamo un ulteriore passo nella nostra strategia di crescita, per diventare il supply chain integrator di riferimento per i settori ad alto contenuto tecnologico, generando numerose opportunità di cross-selling ad alto potenziale. L’attuale management, ed in particolare i fratelli Ana, Eduardo e Jose Manuel Garcia Magro, continueranno ad occupare posizioni di rilievo all’interno del Gruppo, garantendo la continuità e la condivisione delle competenze. Colgo quindi l’occasione per dare un caloroso benvenuto anche a tutti i collaboratori del Gruppo SCP-Sintersa nella famiglia ALA».

ALA rafforza la presenza nei mercati strategici di Spagna e Portogallo

ALA acquisisce un player di riferimento nel mercato della produzione degli assemblaggi di electrical interconnection systems, un segmento adiacente e complementare rispetto a quelli in cui è già attiva. Attraverso questa acquisizione sinergica, amplia il suo portafoglio prodotti, che va dai fasteners, ai materiali indiretti, ai materiali grezzi ed oggi agli electrical interconnection systems, implementando in maniera significativa la sua offerta, ed in particolare la sua capacità di offrire servizi tailor-made, disegnati sull’esigenza specifica dei suoi clienti.

L’Operazione rafforza altresì la posizione di entrambe le società nel mercato europeo e apre la strada a opportunità di crescita globale ad alto potenziale. I clienti beneficeranno di una gamma completa di prodotti e soluzioni tecniche ingegnerizzate, in grado di semplificare e ottimizzare le operazioni della catena di approvvigionamento.

La leadership commerciale di ALA nei principali mercati europei accelereranno i piani di crescita internazionale del Gruppo SCP-Sintersa, che si basa su una stretta collaborazione con i clienti per portare avanti progetti complessi e fornire soluzioni di interconnessione elettrica più efficienti e di alto valore

Le società acquisite: il Gruppo SCP-Sintersa

Il Gruppo SCP-Sintersa, si compone di due aziende, la prima S.C.P. S.A. SUMINISTROS DE CONECTORES PROFESIONALES capitale sociale Euro 60.101, con sede legale a Madrid CALLE MARQUES DE MONTEAGUDO 24, iscritta al numero registro mercantile A28995280, e la seconda, SINTERSA SISTEMAS DE INTERCONEXION, S.A., che ha un capitale sociale Euro 60.101, con sede legale a Madrid, CALLE MARQUES DE MONTEAGUDO, 24, iscritta al numero registro mercantile A78567708, che si occupano della distribuzione di componentistica elettrica e della progettazione, industrializzazione e fabbricazione di sistemi elettrici di interconnessione per applicazioni Aerospace, Defense, Railway ed Industrial.

La mission del Gruppo è da sempre quello di servire efficacemente gli integratori di sistemi e produttori di apparecchiature aerospaziali, della difesa, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni, rendendo tutte le fasi dei loro progetti più affidabili, attraverso la fornitura di soluzioni di interconnessione elettrica efficienti e di alto valore, a costi operativi estremamente competitivi. Il Gruppo SCP-Sintersa, attivo da oltre 35 anni, è presente in Spagna con l’headquarter e il polo produttivo di Madrid, un secondo sito produttivo a Siviglia ed uffici commerciali a Barcellona oltre che in Portogallo, a Lisbona.

Il Gruppo SCP Sintersa occupa oltre 200 dipendenti e vanta oltre 1.000 clienti attivi. La SINTERSA SISTEMAS DE INTERCONEXION, S.A. detiene la partecipazione del 99,9% di SINTERSA PORTUGAL LDA società di diritto portoghese con sede in Lisbona.

I risultati economici del Gruppo SCP-Sintersa del 2021 vedono un valore della produzione di euro 26,25 milioni, un EBITDA di Euro 3,69 milioni e un Utile Netto di Euro 2,22 milioni.

ALA S.p.A. (Euronext Growth Milan: ALA), è leader in Italia e tra i principali player a livello globale nell’ offerta di servizi di logistica integrata e nella distribuzione di prodotti e componentistica per l’industria aeronautica e aerospaziale, sia in ambito civile sia nel settore della Difesa (“Aerospace & Defence”).

La società è inoltre attiva nella distribuzione e nella logistica integrata di prodotti e componenti destinati alle industrie ferroviaria ed energetica. Fondata nel 2009 su iniziativa di Fulvio Scannapieco e Vittorio Genna, imprenditori con un’esperienza 30ennale nel settore, ALA ha oggi una presenza operativa e uffici commerciali in Italia, nel Regno Unito, in Francia, Germania, in Israele e negli Stati Uniti. Con un fatturato pari a 130,7 milioni di euro nel 2021, 1.300 fornitori in tutto il mondo, clienti in 40 Paesi e più di 250 dipendenti, ALA è continuamente impegnata in un percorso di crescita organica ed inorganica.

Fonte: comunicato ALA SpA