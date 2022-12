Elicotteri ASW Kamov Ka-28 per la Marina della Birmania

Lo scorso 11 dicembre, presso la base aerea della Myanmar Air Force sita nella capitale Naypyidaw, con una cerimonia ufficiale è sono entrati in servizio dei primi due caccia multiruolo Sukhoi Su-30SME che erano stati consegnati al paese asiatico nello scorso luglio.

Ricordiamo che nel gennaio del 2018, come ampiamente trattato da Analisi Difesa, Mosca aveva annunciato che la visita in Myanmar del ministro della Difesa Sergei Shoigu, aveva dato un forte impulso alla cooperazione tecnico-militare tra i due paesi e che per questo motivo il paese asiatico si attivava per l’acquisto e l’equipaggiamento di moderno hardware russo tra cui 6 caccia multiruolo Sukhoi Su-30SME, variante da esportazione del Su-30SM prodotto dall’impianto aeronautico della PJSC Irkut Corporation di Irkutsk.

Appena un anno dopo, nell’aprile del 2019, secondo il Military Watch Magazine, era iniziato l’assemblaggio dei primi velivoli tanto che avevamo pubblicato le immagini in anteprima sul nostro canale Telegram; nei primi giorni di luglio, infine, ex ufficiali dell’Aeronautica birmana che si erano uniti al movimento anti-golpe del 2021 avevano rivelato che Mosca avrebbe consegnato in realtà i primi due esemplari di Su-30SME solamente nello scorso marzo.

Il giornale locale The Irrawaddy aveva riferito inoltre che assieme ai due nuovi caccia stanziati presso la base aerea di Naypyidaw, era arrivato anche un pool di piloti e tecnici russi che avrebbe fornito assistenza alle forze aeree birmane e che sarebbe rimasto in loco durante tutto l’intero periodo di garanzia dei velivoli.

In occasione della cerimonia di accettazione sono stati fotografati, oltre ai Su-30SME, anche tre addestratori avanzati cinesi Guizhou FTC-2000G, quattro addestratori intermedi sino-pakistani Hongdu JL-8/K-8 e un esemplare di elicottero da impiego navale ASW Kamov Ka-28 la cui presenza non era mai stata ufficialmente censita nemmeno dall’autorevole database mondiale del FlightGlobal.

Secondo alcune informazioni risalenti al 2013 che citavano fonti locali, la scelta birmana dell’elicottero ASW Ka-28 era stata dettata dall’esigenza di equipaggiare le due fregate classe “Kyan Sittha”, prime unità della Marina Birmana di costruzione locale e con caratteristiche “stealth” che combinano sistemi d’arma ed elettronici russi, indiani, cinesi e occidentali.

The Irrawaddy ha riportato nel dettaglio nello scorso mese di ottobre che sarebbero quattro i Ka-28 consegnati dalla Russia al Myanmar.

L’elicottero Kamov Ka-28 (per la NATO “Helix”) è derivato dal Ka-27 dotato di due rotori coassiali controrotanti (tipico dei progetti Kamov) ed è attualmente è in servizio in vari paesi tra cui Vietnam, Cina, Corea del Sud, Siria, Yemen, Azerbaigian e India (nella foto d’apertura) oltre ovviamente a Russia e Ucraina.

Le sue numerose varianti includono il Ka-28 versione alimentato da due motori turboalbero TV3-117VK più potenti, con carburante e peso al decollo aumentati, il Ka-29 da trasporto e assalto anfibio, il Ka-31 da controllo radar (AEW) e il Ka-32 da impiego civile ampiamente utilizzato in tutto il mondo.

I Ka-28 vanno così ad aggiungersi a una flotta aerea ampiamente “Made in Russia” considerando i suddetti Sukhoi Su-30SME, i caccia MiG-29, gli addestratori avanzati Yakovlev Yak-130, gli elicotteri Mil Mi-17 “Hip” e quelli da combattimento Mil Mi-24 “Hind”.

Foto: Marina Indiana, PJSC Sukhoi e The Irrawaddy