L’Iran vuole i sistemi di difesa aerea a lungo raggio russi S-400

L’Iran avrebbe chiesto alla Russia il sistema di difesa aerea a lungo raggio S-400 con una fornitura che Mosca non ha ancora confermato ma che Israele considera problematica. Lo ha rivelato il Jerusalem Post citando fonti che ritengono necessari circa due anni prima che l’S-400 diventi operativo in Iran.

L’S-400, in grado di intercettare anche missili balistici e da crociera. è stato già venduto a Cina, Turchia, India, Algeria, Bielorussia e ordinato anche dall’Arabia Saudita. In Iran contribuirebbe a consolidare (con i caccia russi Sukhoi Su-35 in arrivo) la difesa aerea esposta a incursioni statunitensi e israeliane.

Le intese militari tra Russia e Iran si sono rafforzate nell’ultimo anno grazie anche alla fornitura di droni e munizioni circuitanti iraniane alle forze russe impiegate in Ucraina. In Israele il timore è che le batterie di S-400 rafforzino la protezione dei siti per la ricerca nucleare che Gerusalemme tiene “sotto tiro”. Preoccupazioni ben evidenziate dal Jerusalem Post.

“Penso che stiamo arrivando al punto che le possibilità di successo per fare qualcosa di efficace militarmente si stanno riducendo”, ha avvertito il prof. Avner Cohen, uno dei principali studiosi israelo-americani sulla proliferazione nucleare.

“Più a lungo aspetti, più difficile diventa”, ha detto il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu a proposito di un attacco all’Iran durante una conferenza sulla sicurezza a Tel Aviv. “Abbiamo aspettato molto a lungo. Posso dirvi che farò tutto ciò che è in mio potere per impedire all’Iran di acquisire armi nucleari”.

Il portavoce del Consiglio di sicurezza nazionale statunitense John Kirby ha affermato che Teheran aveva inviato munizioni in Russia l’anno scorso. “Riteniamo che la Russia potrebbe fornire all’Iran una cooperazione di difesa senza precedenti, inclusi missili, elettronica e difesa aerea. Crediamo che la Russia potrebbe fornire all’Iran aerei da combattimento”, ha detto Kirby.

Foto Ministero Difesa Russo e Anadolu