La Ue stanzia quasi mezzo miliardo di aiuti militari al Niger

Il Consiglio Ue ha approvato l’8 giugno lo stanziamento di 4,7 milioni di euro di aiuti militari a sostegno delle forze armate nigerine. La misura è stata finanziata dal Fondo europeo per la pace (EPF), lo stesso fondo utilizzato per l’invio di armi in Ucraina.

Gli aiuti al Niger puntano a consegnare a Niamey fornire “attrezzature militari progettate per fornire forza letale nel pieno rispetto del diritto internazionale pertinente”, evidenzia il Consiglio in una nota.

“La misura di assistenza rafforzerà le capacità operative delle forze armate nigeriane facilitando la mobilità, la presenza e la sicurezza delle forze di terra nelle zone più insicure del Niger attraverso un più efficace supporto aereo. Questo rafforzerà la capacità del Niger di difendere la sua integrità territoriale e sovranità e di proteggere meglio la popolazione civile dalla crescente minaccia terroristica”, spiega ancora il Consiglio.

Adottata anche un’altra misura di assistenza del valore di 297mila euro per finanziare attività aggiuntive che integrano la fornitura di attrezzature militari alle forze armate nigerine assicurandone l’uso, la manutenzione, lo stoccaggio e il monitoraggio adeguati.

Il Niger ha ricevuto recentemente diversi sistemi d’arma dalla Turchia e altri aiuti militari da Francia, Cina . Nel paese del sahel sono presenti contingenti internazionali (anche italiani) che fiorniscon9 supporto e addestramento per combattere l’insurrezione jihadista,

A Tillaberi, nel sud-ovest del Niger, oltre 900 scuole sono state chiuse ieri a causa della grave insicurezza dovuta agli attacchi jihadisti. Lo riferisce “Radio France International citata in Italia dall’Agenzia Nova. Fra le aree maggiormente colpite dagli attacchi ci sono anche le regioni di Diffa, Maradi e Tahoua, ma la situazione più drammatica è registrata a Tillaberi, situata al confine tra Mali e Burkina Faso.

Leggi anche: