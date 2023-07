L’Agenzia Industrie Difesa incaricata dalla Ue del sostegno alle forze armate del Niger

L’Agenzia Industrie Difesa è stata designata ufficialmente dalla Commissione Europea quale responsabile per l’attuazione delle attività di sostegno della UE alle Forze Armate nigerine.

L’incarico ottenuto nell’ambito del rapporto fiduciario esistente tra Ministero della Difesa italiano ed AID, sarà svolto in collaborazione con la missione dell’Unione Europea in Niger e si inserisce nel quadro dell’European Peace Facility, strumento volto a consolidare la capacità dell’Unione di prevenire i conflitti, costruire la pace e rafforzare la sicurezza internazionale.

Con la firma dell’accordo da parte del Sottocapo di Stato Maggiore della Difesa, Generale di Corpo di Armata Carmine Masiello, del Direttore Generale dell’Agenzia Industrie Difesa, Nicola Latorre, e del Direttore del Servizio per gli Strumenti di Politica estera della Commissione Europea, Mr Peter Wagner, sono state avviate le attività di supporto e assistenza alle Forze Armate nigerine che permetteranno di sostenere le forze del Paese con attrezzature, infrastrutture e formazione, in linea con le esigenze e le priorità stabilite dall’Unione Europea.

AID, in coordinamento con lo Stato Maggiore della Difesa, si occuperà di costruire le infrastrutture e le infostrutture di un battaglione trasmissioni delle Forze Armate per rafforzare le loro capacità logistiche e di una base operativa avanzata per sostenere le operazioni nella regione di Tillabéry. Unitamente a tali attività verranno forniti equipaggiamenti non letali e strumenti operativi per facilitare la missione sul territorio.

Le attività, finanziate dalla Commissione Europea, rafforzano la collaborazione con il Niger nel settore della difesa e ribadiscono l’impegno di tutta l’Unione Europea per il raggiungimento di una maggiore stabilità e della pace in Niger e in tutto il Sahel.

Fonte: comunicato AID

Leggi anche: