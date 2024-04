“L’ultima guerra contro l’Europa”: presentazione a Chieti il 14 aprile

Organizzato dalle associazioni Identità Europea, Identità e Comunità, Coscienza e Dovere, KfK, domenica 14 aprile 2024, presso la sala convegni dell’Albergo Abruzzo, in via Asinio Herio, Chieti, alle ore 17,30, ci svolgerà l’incontro con il direttore del web magazine “Analisi e Difesa” Gianandrea Gaiani per parlare delle crisi in atto in Ucraina e Palestina.

Gaiani – autore del libro “L’ultima guerra contro l’Europa. Come e perché tra Russia, Ucraina e NATO le vittime designate siamo noi” – tratterà degli eventi bellici internazionali in corso nella visuale della prospettiva dell’assenza dell’Europa e della conseguente sua emarginazione geopolitica. La partecipazione è libera.

A questo link la segnalazione del libro “L’Ultima guerra contro l’Europa”.

ACQUISTA IL LIBRO A QUESTO LINK

L’Ultima guerra contro l’Europa. Come e perché fra Russia, Ucraina e NATO le vittime designate siamo noi

Autore: Gianandrea Gaiani

Foto di copertina di Gian Micalessin

Editore: Il Cerchio

Pubblicazione: Febbraio 2023

Pg 132

Prezzo Euro 22