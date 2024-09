Accordo tra Grupa WB e Leonardo per cooperare nel settore Difesa

Durante la XXXII International Defence Industry Exhibition di Kielce (polonia), GRUPA WB (società di WB Electronics S.A.) e Leonardo hanno firmato un Memorandum of Understanding (MoU) che esplora capacità e prospettive nel settore della Difesa teso a sviluppare congiuntamente nuove capacità e promuovere opportunità commerciali per i sistemi aerei senza equipaggio (UAS) tattici, tra cui UAS integrati con Intelligenza Artificiale (IA) e operazioni condotte con sciami e munizioni vaganti.

GRUPA WB e Leonardo intendono cercare opportunità commerciali in Polonia e nei mercati di esportazione nei settori dei sistemi di ricognizione e attacco tattici senza equipaggio leggeri e medi. Il MoU firmato consentirà di intraprendere iniziative congiunte nel settore della cooperazione industriale, basate su piattaforme aeree autonome, sistemi integrati con intelligenza artificiale e altre soluzioni avanzate che soddisfano le esigenze del campo di battaglia moderno e in evoluzione.

La cooperazione si baserà sull’uso di conoscenze, competenze ed esperienze del WB GROUP e di Leonardo nello sviluppo di sistemi di elettronica militare specialistica, ricognizione e attacco in grado di operare in un ambiente di combattimento integrato, che consente operazioni multi-dominio. Le iniziative congiunte si baseranno sulla presenza consolidata di entità partner in Polonia, nell’ambito delle attività del WB GROUP e tramite Leonardo Polonia.

“Il panorama in evoluzione della difesa e della sicurezza richiede un’industria della difesa innovativa, essenziale per migliorare le capacità di difesa e la sicurezza complessiva dell’Europa”, ha affermato Lorenzo Mariani, Co-Direttore Generale di Leonardo. “L’evoluzione del nostro portafoglio di capacità è guidata da innovazioni dirompenti e dalla velocità sul campo delle innovazioni tecnologiche di difesa e sicurezza, in linea con il nostro Piano Industriale, e i sistemi e le tecnologie senza equipaggio sono parte integrante di questo sforzo. Riteniamo che le nostre sinergie potrebbero creare “massa accessibile” e nuove capacità per i nostri Clienti per affrontare le esigenze emergenti nel campo di battaglia multi-dominio integrato con una maggiore consapevolezza della situazione ed efficacia operativa. Questa collaborazione conferma ulteriormente il nostro impegno nei confronti della Polonia in termini di capacità di difesa e sicurezza e crescita industriale”.

“L’accordo firmato oggi consentirà a GRUPA WB e Leonardo di condurre un’analisi su come entrambe le entità possano combinare le loro capacità complementari ed esperienze nei settori dei sistemi senza equipaggio e dell’intelligenza artificiale. L’obiettivo è sviluppare piattaforme di ricognizione tattica leggera e media avanzate ed efficaci e soluzioni di attacco a basso costo“, ha affermato Piotr Wojciechowski, Presidente di GRUPA WB. “I nuovi sistemi potranno essere utilizzati per un’ampia gamma di applicazioni in ambienti con forte impatto di mezzi di guerra elettronica, in aree con segnale GPS interrotto o falsificato, in base alle esigenze operative”, ha aggiunto.

GRUPA WB è un produttore polacco di soluzioni avanzate per le forze armate e i corpi dello Stato che impiega oltre 2.000 persone. La società, il cui azionista è il Fondo di sviluppo polacco, opera a livello globale nel mercato dei sistemi C4I, gestione delle crisi, sicurezza pubblica, trasporti, elettronica di potenza e difesa. È uno dei maggiori produttori di sistemi aerei senza equipaggio, radio tattiche definite dal software e torrette per armi telecomandate. Oltre alle sue venti società in Polonia, il WB GROUP ha anche uffici, società e filiali in Georgia, India, Malesia, Ucraina e Stati Uniti.

Fonte: comunicato Leonardo