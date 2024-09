Embraer consegna il primo C-390 Millennium all’Ungheria

Embraer ha consegnato oggi il primo aereo multi-missione C-390 Millennium all’Aeronautica Ungherese. L’aereo sarà il primo al mondo dotato di un’unità di terapia intensiva roll-on/roll-off per svolgere missioni umanitarie e missioni di evacuazione medica.

Un comunicato dell’azienda brasiliana Embraer evidenzia che “il C-390 ungherese è pienamente compatibile con i requisiti NATO non solo in termini di hardware, ma anche nella sua configurazione avionica e di comunicazioni.

L’aereo soddisfa pienamente i requisiti delle Forze di difesa ungheresi, essendo in grado di svolgere diversi tipi di missioni militari e civili, tra cui evacuazione medica, supporto umanitario, ricerca e soccorso, trasporto di merci e truppe, lancio di merci di precisione, operazioni di paracadutisti e rifornimento in volo (AAR)”.

“L’arrivo di questo aereo rappresenta una vera pietra miliare per l’aeronautica militare ungherese, in quanto fornirà alle Forze di difesa ungheresi capacità senza precedenti nel trasporto aereo militare. È nell’interesse della sicurezza dell’Ungheria avere forze di difesa forti, ben equipaggiate e moderne, e ci stiamo lavorando. Embraer è un partner eccellente in questo”, ha affermato Kristóf Szalay-Bobrovniczky, ministro della difesa dell’Ungheria.

Il C-390 può trasportare un carico utile di 26 tonnellate volando fino a 470 nodi di velocità (870 chilometri orari) ed è in grado di svolgere un’ampia gamma di missioni come il trasporto e lo sbarco di merci e truppe, l’evacuazione medica, la ricerca e il soccorso, la lotta antincendio e le missioni umanitarie, operando su piste temporanee o non asfaltate. L’aereo configurato con equipaggiamento per il rifornimento in volo, con la designazione KC-390, può funzionare sia come cisterna che come ricevitore di carburante, in questo caso anche ricevendo carburante da un altro KC-390 tramite pod installati sotto le ali.

Il C-390 è entrato in servizio con l’Aeronautica Brasiliana (FAB) nel 2019 e con l’Aeronautica Portoghese (FAP) nel 2023. L’attuale flotta di velivoli in funzione ha accumulato più di 14.000 ore di volo, con un tasso di capacità di missione del 93% e tassi di completamento delle missioni superiori al 99%, dimostrando una produttività eccezionale nella categoria.

Al salone aeronautico di Farnborough, nel luglio scorso, Embraer ha siglato un contratto con il ministero della Difesa olandese per l’acquisizione di 9 aerei da trasporto Embraer C-390 Millennium di cui 5 per la Reale Aeronautica Olandese e 4 per l’Aeronautica Austriaca.

Foto Embraer