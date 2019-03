Inaugurato a Cesano il Centro di eccellenza della NATO per la Security Force Assistance

Il 26 marzo 2019 si è svolta la Cerimonia di Inaugurazione del NATO SFA COE, il Centro di Eccellenza della NATO per la Security Force Assistance, presso la sede di Cesano di Roma all’interno del comprensorio della Scuola di Fanteria.

Alla cerimonia hanno presenziato il Capo di stato maggiore della Difesa, generale Enzo Vecciarelli, il Capo di Stato Maggiore della Difesa della Repubblica Albanese, generale di brigata Bardhyl Kollcaku ed il vice Capo di stato maggiore della Difesa della Repubblica Slovena, generale di brigata Robert Glavas, insieme al rappresentante dell’Allied Command Trasformation della NATO, generale Nerim Bitlislioglu.

Il NATO SFA COE, che vede l’Italia, la Slovenia e l’Albania quali Sponsoring Nations, è un progetto nato nel 2016 su proposta del Ministero della Difesa italiano con lo scopo di creare un hub di riferimento dedicato alla promozione degli sforzi dell’Alleanza per la stabilizzazione e la ricostruzione in qualsiasi scenario di crisi. Il Centro è stato formalmente istituito il 13 dicembre 2017 con la firma di un Memorandum of Understanding tra le nazioni partecipanti e l’Allied Command Transformation (ACT) ed ha conseguito l’accreditamento NATO nel Dicembre del 2018.

“Questo Centro – ha sottolineato il Generale Vecciarelli – fa parte di un più ampio sforzo volto a sostenere i tre impegni della Nato: difesa collettiva, gestione della crisi e cooperazione nel settore della sicurezza”.

Il compito del Centro è quello di concorrere allo sviluppo e alla sperimentazione di concetti, dottrina, lezioni apprese nei teatri operativi e alla standardizzazione delle capacità in seno all’Alleanza nel settore SFA nell’ambito delle attività formative e addestrative a favore delle Forze di Sicurezza Locali (Local Security Forces) guidate a creare e a sviluppare capacità sostenibili nel tempo. Il rappresentante dell’Allied Command Transformation, Generale Bitlislioglu, nel suo intervento ha sottolineato come “sia indispensabile la competenza specifica del NATO COE per il sostegno alla struttura di comando dell’Alleanza, alle forze in campo e agli altri enti decentrati della NATO”.

Fonte: Stato Maggiore Difesa