L’Esercito tedesco sceglie il sistema C4I SitaWare

Systematic Defence ha definito un contratto per la fornitura alla componente terrestre delle Forze Armate tedesche del sistema SitaWare Headquarters, piattaforma sviluppata per la gestione delle funzioni di Comando, Controllo, Comunicazione, Computer e Intelligence (C4I) in ambiente operativo complesso.

La soluzione, utilizzata per aumentare le capacità di interazione tra i posti di comando e le unità dispiegate in area di operazione, consentirà una maggiore connettività tra i sistemi nazionali e quelli internazionali ed un più rapido ed accurato scambio di informazioni tra gli utenti collegati alla rete.

L’esercito tedesco (Deutsches Heer) installerà il SitaWare Headquarters C4I sui sistemi di Comando e Controllo (C2) in forza ai posti comando a livello Divisione e Brigata; le applicazioni verranno integrate con il pacchetto programmi IRIS WebForms di Systematic, software progettato per essere installato nelle reti C2 come interfaccia ai sistemi di gestione e formattazione dei messaggi in formato militare.

Utilizzato anche dalla Luftwaffe e dalla Marina, SitaWare Headquarter costituisce il nucleo principale del Mission Enabling Service della Bundeswehr. Oltre confine verrà inizialmente utilizzato a sostegno del contributo tedesco alla presenza avanzata NATO in Lituania, la Enhanced Forward Presence Battlegroup..

Durante il dispiegamento, il sistema permetterà ai comandanti tedeschi di avere un’immagine operativa completa e dettagliata del campo di battaglia; SitaWare consentirà, inoltre, di condividere con i partner una comune visione della situazione, comprese le informazioni riguardanti le unità delle Forze terrestri lituane impiegate in prima linea. Tutti i nuovi veicoli multi ruolo corazzati da combattimento in forza all’esercito lituano, gli ARTEC GmbH Boxer 8×8 denominati Vilkas, saranno, infatti, dotati di software SitaWare Frontline C2 ed integrati nella rete. (Foto: Systematic Defence)