Russian Helicopters fonde Mil e Kamov

Il consiglio di amministrazione della Russian Helicopters ha deciso di unire gli storici marchi JSC Mil e Kamov e creare così il nuovo gruppo AO “Natsional’nyy Tsentr Vertoletostroyeniya” (NTsV), in inglese National Helicopter Center o Centro Nazionale Sviluppo Elicotteri intitolato ai due storici progettisti Michail Leont’evič Mil’ e Nikolaj Il’ič Kamov.

In questo modo si procederà all’unione potenziale dei due uffici di progettazione di elicotteri per una soluzione più efficiente e di alta qualità specialmente nei problemi di realizzazione ex novo e nella modernizzazione degli elicotteri.

Per quanto i due marchi saranno preservati come indipendenti la fusione porterà al superamento degli ostacoli amministrativi, legali ed economici che attualmente limitano la collaborazione dei due team di progettazione.

Un approccio che creerà dunque le condizioni per lo scambio senza ostacoli di soluzioni tecniche, di idee e di sviluppo, favorendone così la condivisione, recando una distribuzione efficiente del carico tra i dipartimenti nonché l’unificazione delle norme tecniche.

Non ultimo, infine, si eviteranno gli sprechi non solo economici ma lavorativi relativi ad esempio a due aziende a lavoro su un progetto specifico portando così alla sinergia, all’efficienza produttiva e ad una riduzione dei tempi di trasferimento dalla “carta” alla produzione in serie.

Foto Russsian Helicopters