I primi 20 anni di Analisi Difesa

Analisi Difesa ha compiuto 20 anni. Un traguardo importante per una testata on line, la prima in Italia del settore Difesa e Sicurezza ad apparire sul web, che fece la sua comparsa nel febbraio dell’anno 2000 quando l’editoria su Internet era davvero agli albori e in molti ci chiedevano stupiti perché avessimo rinunciato alla carta stampata.

In questi anni di strada ne abbiamo fatta davvero tanta tra aggiornamenti grafici, ampliamento dei settori trattati, citazioni di importanti media italiani e stranieri e incremento delle firme che collaborano con articoli, analisi e opinioni alla realizzazione di Analisi Difesa.

L’occasione mi impone (ma lo faccio con immenso piacere) di ringraziare in queste poche righe coloro che hanno contribuito al successo di Analisi Difesa nei suoi primi 20 anni di vita.

Grazie alla società Intermedia che edita questo web-magazine e che ebbe l’intuizione di farlo nascere e di sostenerlo in tutti questi anni.

Grazie agli autori, giornalisti, reporter, opinionisti e ai grafici che hanno realizzato e impaginato con entusiasmo e competenza molte migliaia di articoli.

Grazie alle agenzie di stampa, ai giornali, emittenti radio e televisive e a tutti gli organi d’informazione e ai centri studi nazionali e internazionali che hanno apprezzato, ripreso e rilanciato i nostri articoli, commenti e analisi.

Grazie soprattutto a voi lettori che siete aumentati di numero di anno in anno a ritmi entusiasmanti e dopo due decenni continuate a crescere e a sostenerci.

Un ringraziamento speciale va tributato ai nostri inserzionisti, fonte di sostentamento economico di Analisi Difesa, che ci consentono di continuare ad offrire ai lettori un prodotto editoriale sempre più ricco ma al tempo stesso accessibile a tutti gratuitamente in tutte le sue parti. Un aspetto non di poco conto, specie di questi tempi.

@GianandreaGaian