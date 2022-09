La Russia punta sul MiG-31BM per intercettare i missili ipersonici

Gli equipaggi dei caccia intercettori russi MiG-31BM hanno recentemente iniziato l’addestramento nel rilevamento di bersagli ipersonici ad altitudini superiori ai 10.000 metri; lo ha comunicato nei giorni scorsi l’Izvestia citando fonti militari che ritengono questo velivolo ideale per contrastare le armi ipersoniche che presto saranno in dotazione anche alle forze armate di Stati Uniti e altre nazioni

«Ad oggi – scrive l’Izvestia – gli equipaggi sono già riusciti a neutralizzare un bersaglio ad altissima velocità ad una quota di 16.000 mila metri durante le esercitazioni.»

Le prime sessioni di addestramento del MiG-31BM per l’intercettazione di armi ipersoniche e dei loro vettori si sono svolte a partire dallo scorso anno sopra il Circolo Polare Artico, quando i piloti russi sono riusciti ad intercettare e distruggere un bersaglio ad alta quota. Da quest’anno, tuttavia, è stato deciso di condurre esercitazioni su base regolare.

«Oggi – ha affermato Igor Malikov, pilota collaudatore russo – numerosi paesi stanno portando avanti i programmi di ricerca e sviluppo sulle nuove generazioni di armi ipersoniche e per questo motivo i nostri equipaggi devono avere le capacità di poter intercettare tali armi. Il MiG-31BM è l’ideale per questo tipo di attività. Potenzialmente può abbattere una categoria di bersagli che molti altri caccia non possono distruggere. Si tratta di una macchina molto particolare per potenza del radar, velocità e quota massima operativa.»

Dieci anni fa Mosca decise di mantenere in servizio il MiG-31, piattaforma che si è rivelata insostituibile non solo per le sue particolari prestazioni ma perché opportunamente modificati e potenziati, i MiG-31 si sono rivelati i vettori ideali per le armi ipersoniche russe come il Kh-47M2 Kinžal più volte trattato da Analisi Difesa e collaudato persino nell’attuale teatro operativo del conflitto russo-ucraino (nella foto sotto).

In particolare, sul MiG-31 il radar Zaslon-M consente di localizzare bersagli a più di 300 chilometri di distanza e ingaggiare fino a sei bersagli contemporaneamente.

D’altra parte, lo scorso agosto, il vicesegretario alla Difesa degli Stati Uniti Kathleen Hicks ha reso note le valutazioni in atto per intercettare le armi ipersoniche dichiarando che “consistenti fondi” sono stati forniti per questo programma in virtù della già effettiva presenza di armi ipersoniche tra le Forze Armate russe e a breve anche per quelle di Pechino.